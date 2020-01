Tanúmeghallgatással folyatódott a tömeges kivégzésekkel, terrorcselekménnyel és emberiesség elleni bűntettel vádolt szír férfi, Hasszán F. büntetőpere csütörtökön a Fővárosi Törvényszéken.



"Mindenki tudta, hogy csatlakozott az Iszlám Államhoz"

- jelentette ki a vádlott Belgiumból bejelentkező egykori szomszédja. Elmondása szerint Hasszán F. a terrorszervezet egyik helyi csoportját vezette, mikor elhurcolták unokatestvérét, és kivégezték. Miután a lefejezésről készült videón felismerte volt szomszédját, megkereste a belga rendőrséget. A feljelentő szerint testvére tinédzser gyerekével is ez a csoport végzett. A fiút főbe lőtték, majd levágták a fejét, amivel szerinte a vádlott pózolt is.

"Ki vagy te?"

- reagált az elhangzottakra Hasszán, majd közölte, hogy felismerte volt szomszédját, de nem igazak, amiket róla állított. Ügyvédje szerint a tanú három vallomásában három különböző dolgot állít, például az első elnagyolt bejelentést később utána adatokkal, nevekkel és időpontokkal egészítette ki. A tanú ezt azzal magyarázta, hogy a családjától jutott újabb információkhoz. A férfi amúgy a történtek előtt három-négy évvel hagyta el Szíriát és ment Belgiumban. Kelen László azon kérdésére, hogy hogyan ismerte fel a lefejezésről készült videón Hasszánt, miközben három szakértő sem tudta egyértelműen azonosítani, azt válaszolta, hogy

"a szeme ugyanaz, az nem változott."

"Magasba emelték a levágott fejet, és azt üvöltötték, hogy Allahu Akbar!"



- mondta a lefejezés egyik szemtanúja. A Máltáról bejelentkező férfi azt állította, hogy Hasszán F. az Iszlám Állam tagja volt, mikor a szervezet bevonult városukba, rablásokat, emberrablásokat és gyilkosságokat követtek el. A nagybátyjával is ők végeztek. A lefejezést saját szemével látta, jelentette ki. Az Ahmed nevű férfivel szerinte azért végeztek, mert a szíriai kormányerők egyik katonája volt. Arra a kérdésre, hogy a gyilkosságot ki követte el, úgy felelt, hogy

mivel a kés életlen volt, mindkét ISIS-tag aktívan részt vett benne.

Hasszán F. ügyvédjének kérésére a tanú több barátját is megnevezte, akik szintén látták a kivégzést.

A Koránra tett esküt, hogy igazat mond az az 55 éves asszony, akit most először hallgattak meg Hasszán F. ügyéről. A szintén Máltáról bejelentkező tanú a férfivel korábban egy környéken lakott. Elmondása szerint személyesen akkor találkoztak, mikor más Iszlám Állam tagokkal betört az otthonába, ahol katona fiát keresték, hogy végezzenek vele.

A kitoloncolásra váró Hasszán F.-et tavaly márciusban vették őrizetbe, miután külföldi hatóságok jelezték, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet tagja volt. A vádirat szerint 2015-ben egy kisebb alakulat vezetőjeként részt vett egy nyilvános lefejezésben, és több kivégzésben a szíriai Homsz tartományban. Az ügyészség szerint legalább 25 ember haláláért felelős. Az első, tavaly novemberi tárgyaláson tárgyaláson tagadta bűnösségét,

A 28 éves ötgyermekes férfi elmondta, hogy az események idején már nem tartózkodott Szíriában. Sosem bántott senkit, nem állt be az Iszlám Állam soraiba, tette hozzá. A tárgyaláson akkor levetítettek a lefejezésről készült videót is, amin látható, ahogy egy férfinak késsel metszik el a torkát, majd az egyik gyilkos a magasba emeli a levágott fejet. A rossz minőségű videóról a bíróság több véleményt is kikért:

az elemző szakértő szerint nem állapítható meg, hogy a vádlott szerepel-e rajta, vagy sem,

az egyik orvos szakértő nem is adott véleményt róla,

a másik szerint azonban 53,3 százalék a valószínűsége, hogy a szír férfi látható a felvételen.

A büntetés-végrehajtás beszámolója szerint a férfi magatartása most kevésbé problémás, mint korábban, de gyakran kell figyelmeztetni zárkája és saját maga tisztaságára. A börtönben angol és magyar keverék szavakkal kommunikáló Hasszán F. hetente többször jár reintegrációs foglalkozásra.