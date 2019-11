Könyörgött a bírónak az ISIS-tagsággal vádolt férfi, hogy ne végezzék ki

Szerdán kezdődött a Fővárosi Törvényszéken a szíriai H. F. pere, akit azzal gyanúsítanak, hogy 2015-ben az Iszlám Állam katonájaként kivégzésekben vett részt. Ezért bűnszervezetben megvalósított terrorcselekmény bűntettével és társtettesként elkövetett emberiesség elleni bűntettekkel vádolják.

H. F.-et tavaly ősszel fogták el Magyarországon, és ítélték el embercsempészetért. Kitoloncolására várt, amikor a belga hatóságok jelzése alapján letartóztatták. F. egy, a feleségére hasonlító asszonyt próbált neje papírjaival Európába hozni ötezer euró fejében. A vádirat szerint H. F. 2014-ben csatlakozott az Iszlám Államhoz, majd több embert is megpróbált beszervezni a terrorszervezetbe, aminek azonosult a céljaival. Ezeknek része volt, hogy az Iszlám Állam az uralma alatt álló területek lakosságát kivégzésekkel, kínzásokkal módszeresen megfélemlíti, a szervezethez nem csatlakozó, az „iszlám ellenségeinek” tekinthető személyeket, közösségeket elrettentő módszerekkel megbünteti.

A vád szerint a férfi 2015 május elején a műkincsekben gazdag Palmira elfoglalása érdekében Homsz tartomány egyik városának, al Shokninak az elfoglalását kapta parancsba. H. F. feladata volt, hogy itt az Iszlám Állam ellenségeiről halállistát készítsen, akiket a lakosság megfélemlítése céljából kivégeznek. A kivégzések megszervezése is az ő feladata volt. A listán szereplő személyeket tarkólövéssel és késsel ölték meg. A vád szerint H. F. legalább két ember kivégzésében személyesen is részt vett, egy harmadikat pisztollyal lőtt le. A kivégzéseket a főtérre terelt nőkkel és gyerekekkel is végignézették. A város imámját pedig egy késsel, hosszan elnyújtva lefejezték.

A férfi a vádirat ismertetése közben végig mozdulatlanul ült, amikor azt kérdezték tőle, hogy hozzájárul-e, hogy a képmása megjelenjen a médiában, kétszer is csak annyit mondott, legyen úgy, ahogy a bíróság akarja. A bíróság előtt azt mondta, nem bűnös, semmit sem követett el, csak a családját akarja. Kérdésekre válaszolva azt mondta, sem a Facebookról, sem az e-mailről nem tudja, hogy micsoda, csak egy mobilja volt, azt használta. Mivel nem tud olvasni, a reptereken is rendőrök segítségével tájékozódott, a repülőjegyeket Görögországban egy arab ismerőse foglalta le neki, mivel a számítógépet sem tudja használni.

A férfi valószínűleg nem volt tisztában azzal sem, hogy Magyarországon nincs halálbüntetés,

mivel a vallomását többször azzal szakította meg, hogy a bírónak könyörgött, ne végezzék ki. Azt kérte a bírótól, hogy védje meg, és maradhasson a bíróság épületében, mivel tart tőle, hogy a börtönben ki akarják végezni. Karmolásokat mutatott karján, majd azt mondta, hogy egy pohárban mérget látott amivel meg akarták ölni. Állítása szerint rendőrök meg is verték, és ki akarták végezni. A bíró megjegyezte, hogy ez illegális lenne.

A bíró megkérdezte tőle azt is, hogy ha ennyire fél a kivégzéstől, akkor miért próbált meg háromszor is öngyilkosságot elkövetni a börtönben. Erre a vádlott csak annyit mondott, hogy ideges volt és aggódott a családja miatt.



Elmondta, hogy 2014-ben hagyta el Szíriát a családjával. Elmondása szerint éppen az Iszlám Állam miatt hagyták el az országot. Először Törökországba mentek, egy csempész segítségével, ahol aztán zöldségekkel foglalkozott, és a török államtól is kapott támogatást egy kártyára. Görögországba azért mentek tovább, mert azt hallották, ott kedvesek az emberek, és mindenki segít nekik. Egy embercsempésszel ment át a tengeren a terhes feleségével és a két lányával Görögországba 2016-ban. Nagyjából 400 dollárt fizettek a csempésznek.

A bíró megkérdezte, hogy 2018-ban miért járt Máltán, Brüsszelben és az olaszországi Bergamóban. H. F csak annyit tudott, hogy taxival ment egy ismerőséhez valahova, de nem tudta pontosan, hogy hol volt. Majd annak az országnak a fővárosába is mentek, de nem tudta, mi a város a neve. Máltán pedig a családját látogatta meg.

Elmondta, hogy Szíriában nem volt ellensége, senkit sem bántott. Azt nem tudja, miért állítják a tanúk, hogy ő az Iszlám Állam tagja lett volna. Szíriában nem járt mecsetbe, mivel imádkozni sem tud, ugyanis képtelen megjegyezni a szövegeket. Közben többször kérte a bírótól, hogy ne öljék meg.

A szír kormányerőknél 4 hónapot szolgált, de miután elment szabadságra, már nem ment vissza, ezért elfogták, és börtönbe vitték. 15 napig tartották fogva, majd Damaszkuszba szállították kiképzésre. Ezután őrként alkalmazták, de megszökött, és egy sátorban lakott a családjával. Elmondta, hogy 2013 környékén többször dolgozott olajjal egy olajkútnál. Arra a kérdésre, hogy embercsempészettel foglalkozott-e, először visszakérdezett, hogy mi az a csempészet, majd azt mondta, senkit sem vitt Görögországba, csak egy telefont akart Svédországba vinni az egyik ismerőse kérésére.



H. F. védője kérte, hogy a bíró zárja ki azokat a tanúkat akik csak hallottak az esetről, de személyesen nem voltak jelen. Valamint a kivégzésekről készült videókat is kizáratta volna a bizonyítékok közül, mivel nem bizonyítható egyértelműen, hogy azokon H. F. látható. Az ügyvéd a poligráfos vizsgálatot is kizáratta volna, mert sértette a tisztességes eljáráshoz való jogot, illetve pótnyomozást indítványozott a 2015-ös törökországi tartózkodásával kapcsolatban. Végül azokat a tanúkat is kizáratta volna, akik személyesen ott voltak a kivégzéseknél, és felismerték H. F.-et, mivel szakértő is megállapította, hogy nem a védence van a videón, más az orra és a fogazata is.

Az ügyvéd szerint H.F.-fel ellentétben a videón szereplő személy fogazata rendezett volt, „olyan, mintha fogpaszta reklámban szerepelt volna”. A tanú az első kihallgatáson egyetlen áldozatot sem tudott megnevezni, a másodikon pedig többet is. Szerinte a dátumot is csak a kihallgató tiszt hatására ismerte el. Az ügyvéd szerint az sem életszerű, hogy az analfabéta ember halállistát állított volna össze. Ráadásul imádkozni sem tud, pedig ez az ISIS-es tagság feltétele lenne. A tanúk kihallgatását is szabálytalannak tartotta. A védő szerint H. F. 2014-ben elhagyta Szíriát, 2015 óta pedig Görögországban volt. Azt is elmondta, hogy a védence milyen kapcsolatban volt a görög titkosszolgálattal, akik szerinte szintén leellenőrizték.

Amikor az ügyész rákérdezett, miből finanszírozta az európai utazásait, H.F. csak annyit mondott, hogy a feleségével gyűjtött pénzből fizette az utakat. Tagadta, hogy egyedül tért volna vissza azokról az utakról, ahová elvileg a családtagjával utazott ki. H. F. az Iszlám Államról azt mondta, hogy köpik rájuk, szamaraknak tartja őket, mert nem tudják, mit tesznek.

A tárgyaláson levetítettek egy lefejezésről készült videót is, amin egy férfinak késsel metszik el a torkát, majd egy férfi a magasba emelte a levágott fejet. H. F. tagadta, hogy ő szerepelne a felvételen, vagy ismerné a többi szereplőt. Ugyanakkor több Máltán élő tanú is felismerte a felvételeken H. F.-et.

A bíróságon megjelent H. F. apja is, akit tanúként hallgatta meg. A férfi egy korábbi vallomásában Máltán még azt állította, hogy a fia tagja volt az Iszlám Államnak, de most azt mondta, ez csak fordítási hiba lehetett, mivel a kurd tolmács valószínűleg félreértette. Most arról beszélt, hogy amikor a falujukban megjelentek az Iszlám Állam emberei, mindenkit be akartak szervezni, de fia ezt megtagadta, amiért börtönbe zárták.