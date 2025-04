Cicciolina beállt Magyar Péter mögé

Szabályosan elárasztotta az instagramját Staller Ilona, azaz Cicciolina olyan tartalmakkal, amelyekben kifejezi támogatását a Tisza Párt és Magyar Péter felé. Rakott ki posztokat, és most még látható az erről szóló storyja is.

Ha valaki nem ismerné: Staller Ilona, Cicciolina pornószínésznő, énekesnő, politikai aktivista, egykori parlamenti képviselő Olaszországban. A 70-es évek elején disszidált Olaszországba, ahol színésznőként próbálkozott, de igazi sikereit egy rétegműfajban, a pornószínészkedés világában érte el. 1972-től húsz éven keresztül rengeteg ilyen filmben szerepelt nagyrészt párjának, Riccardo Schicchi pornófilm-rendezőnek köszönhetően.

Így szerzett népszerűségét aztán szavazatokra váltotta. 1979-ben listavezető jelöltként indult a parlamenti képviselő-választáson, Olaszország első „zöld” pártja, a Lista del Sole színeiben. Ezután átlépett az Olasz Radikális Pártba, amelynek színeiben 1987-ben bejutott az olasz parlamentbe. Ez óriási teljesítmény volt, hisz ekkor a római parlamenti képviselői helyek mindössze 6,5 százalékát töltötték be nők.

A kommunizmustól és ezzel a prüdériától is megszabaduló Magyarországon is aktív volt Cicciolina a rendszerváltástól kezdődően. Többször is felmerült, hogy politikai pályáját itthon folytatja. Személyes kedvencem az a jelenet, amikor ellátogatott az országból épp távozó szovjet katonai tehervonathoz, hogy az alkalmat egy, a békét kifejező performansszal tegye feledhetetlenné. Így sikerült:

link Forrás

1991 elején, az Öbölháború kirobbanása előtt nyilvánosan felajánlotta Szaddám Huszein iraki elnöknek, hogy lefekszik vele, ha az iraki diktátor elengedi a külföldi túszait. A 2000-es évekre aztán többnyire már csak ilyen hülyeségekkel jutott be a hírekbe. Az iraki háború kitörésekor megismételte korábbi ajánlatát Szaddámnak, majd 2006 áprilisában Oszáma bin Ládennek is felajánlotta saját testének használatát, békekötés fejében.

Az utóbbi években reneszánszát éli Cicciolina (elnézést), aki 73 évesen is aktív. Az instáján, ahol most úgy tűnik, Tisza-kampányba fogott, 13 ezren követik.