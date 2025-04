Történelem után történelem – olyan még soha nem volt, hogy egy csapat mínusz 3 gólról jöjjön vissza az utolsó percben

Azok után, hogy az orosz Alekszandr Ovecskin vasárnap megdöntötte minden idők legzseniálisabb hokisa, Wayne Gretzy sokáig megdönthetetlennek hitt gólrekordját, újabb történelemírás történt az észak-amerikai profiligában. A Dallas Stars–Vancouver Canucks NHL-meccsen a rájátszásba jutásért kapaszkodó kanadaiak 2-4-es hátrányba kerültek a végjáték percei előtt, úgyhogy a szépítés és az egyenlítés érdekében lehozták kapusukat. Ám amint az a legtöbbször lenni szokott, ők kaptak újabb gólt, így volt 2-5 az állás akkor, amikor már csak 1 árva perc volt hátra. Ezek után jött a csoda:

A jégkorong gyors játék, amelyben szinte minden lehetséges, de olyan még soha nem fordult elő az NHL-ben, hogy egy csapat kapuslehozatalos szituációban jöjjön vissza háromgólos mínuszból. A bónusz: a Canucks a hosszabbítást is behúzta, így a starsosoknak be kellett érniük 1 ponttal. Más kérdés, hogy a Dallas így is playoffos lesz, a Vancouver helyzete pedig továbbra sem biztató, 4 meccsel az alapszakasz vége előtt 6 pont a hátránya az utolsó vonal feletti csapathoz képest.