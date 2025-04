Kína nem tud semmiféle oroszok oldalán harcoló kínai katonákról

Maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök posztolt arról kedden, hogy elfogtak két, az oroszok oldalán harcoló kínai katonát ukrán területen.

A kínai külügyminisztérium szerdán tagadta a vádat, írja a Meduza. A szóvivő szerint Kína mindig is arra kérte állampolgárait, hogy tartózkodjanak a fegyveres konfliktusokban való részvételtől, ugyanakkor felvették a kapcsolatot Ukrajnával.

A katonáknál kínai személyazonosító okmányokat, bankkártyát és más személyes adatokat is találtak, amelyek alapján be tudták azonosítani az állampolgárságukat.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL