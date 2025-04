A kiugrott ukrán parancsnok szerint második világháborús mentalitás jellemzi a hadvezetést

Az a Bohdan Krotevics adott interjút a Guardiannek, aki februárig az Azov dandár vezetője volt, és részben azért mondott le, hogy elmondhassa: az ukrán fegyveres erők parancsnokának, Olekszandr Szirszkij tábornoknak le kell mondania.

A 32 éves Krotevics az egyik legismertebb ukrán katona, a háború 2014-es kitörésétől szolgált, 2022 tavaszán túlélte a mariupoli Azovsztal ostromát, ami után rövid időre orosz fogságba esett. Hamar kicserélték, visszatért a frontra, egyre szókimondóbbá vált, nyíltan kritizált más parancsnokokat, akik szerinte katonák életével szórakoznak. Lemondásáról azt mondta: „A hadsereg főparancsnokától a bűncselekmény határát súroló parancsokat kaptam, ezeket jó lelkiismerettel képtelen voltam teljesíteni.”

A parancsnokok szerinte olyan dolgokat követelnek a katonáktól, amiket saját maguktól nem kérnének. Sérelmezte például, hogy a katonának a fronton teljesített műszakja után helyben, 50 méterre kell lepihennie, nem mehet távolabb.

Azt is szóvá tette, hogy a hadsereg parancsnoksága szerinte nem érti a háború alapelveit, második világháborús mentalitásuk van. Nem voltak felkészülve például az oroszok által alkalmazott FPV drónok és siklóbombák elleni taktikára. Ezek egészen a közelmúltig súlyos károkat okoztak Ukrajnának, mert drámai módon mélyítették a frontvonalat, az FPV-k akár 22 kilométeres hatótávolsággal is képesek működni. A gyilkos FPV-k herszoni jelenlétéről mi is írtunk.

photo_camera Szirszkij és elődje, a londoni nagykövetnek kinevezett Zaluzsnij Fotó: Telegram/Olekszandr Szirszkij

Krotevics szerint Szirszkij túlságosan az orosz területek, vagyis Kurszk elleni támadásra összpontosított, és a kelleténél tovább maradtak ott az ukránok, miközben a Doneck megyei Pokrovszk védelmében hatalmas veszteségeket szenvedtek.

Szirszkij szerinte két dolgot tud: ha az ellenség támad, akkor a lehető legtöbb emberrel próbálja megállítani. Ha az ellenség túlerőbe kerül, akkor visszavonja az embereit.

A frissen leszerelt Krotevics hírszerző magáncéget akar alapítani, hogy információkat gyűjtsön Oroszországról, Belaruszról, Észak-Koreáról és más, Ukrajnával szemben ellenséges országokról, valamint szakértőként akarja segíteni a Nyugatot. Vállalkozása révén több időt tölt majd Londonban – de nem azért, hogy kapcsolatba lépjen Valerij Zaluzsnijjal, Szirszkij elődjével, aki Ukrajna londoni nagykövete, és egyre többen Ukrajna jövőbeni elnökének tartják.