Innen üzenjük az országjáró Gyurcsánynak: csütörtökön tankoljon, ne szerdán!

Eljött a Kánaán. Nem elég, hogy az árréstop miatt olcsóbbak lettek bizonyos élelmiszerek, nem emelnek árat a mobilszolgáltatók, díjat csökkentenek a bankok és az inflációt is miszlikbe aprítottuk.

A holtankoljak.hu szerint csütörtökön a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 12 forinttal csökken. Ez várhatóan fokozatosan megjelenik majd a kutak áraiban is, vagyis: a benzin és a gázolaj átlagára is 600 forint alá esik.

Szerdán még a régi árakon tankolhatunk. A 95-ös literje 604, a gázolajé 613 forintba kerül.

Vagyis az éppen országot járó Gyurcsány Ferenc jobban teszi, ha csütörtökön tankol.