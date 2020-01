Pártelnök foglalta el a Miniszterelnökséget egy teljes hétre

Orbán Viktor pártelnök kénytelen volt megszakítani munkáját, mert Orbán Viktor miniszterelnök elutazott Indonéziába.

Mielőtt O. V. miniszterelnök elindult volna Indonéziába, O. V. pártelnök bő egy hét alatt legalább 36 fideszes választókerületi elnököt fogadott a Miniszterelnökségen.

Íme:

Nemcsak kezet fogtak, hanem le is ültek egy tálca ásványvíz és két kék mappa, valamint egy vaskos dosszié mellé, hogy beszélgessenek arról, hogy nyerhetik meg a választókerületeket a fideszes jelöltek. A helyi politikusok szerint 1-2 órát beszélgettek a Miniszterenökségen.

Vagyis 36-72 órát fordított Orbán Viktor arra, hogy egyeztessen pártja helyi erős embereivel. Miután múlt hétfőn kezdődött a Várba járás, és most kedden is tartott, az 9 nappal számolva átlagosan napi 4-8 óra. Még kormányülésre sem volt idő, Orbán csak egy szerda-csütörtöki prágai úttal és a Kossuth rádiós interjúval szakította meg a választókerületi elnökök fogadását.

A Népszava azt írta, hogy 9 nap alatt Orbán le is pörgette a választókerületi elnököket, de ez aligha igaz, mert 106 találkozót kellett volna lebonyolítania, ami a nagy munkabírású pártelnöknek is lehetetlen feladat. A hiányzó 70 ember pedig aligha szégyellte volna kiposztolni a mindig kékzakós Orbánnal készült közös egyenfotókat.

Nem járt például a mostani menettel a Várban Simonka György sem, mert éppen bíróságon volt, a büntetőügye előkészítésen, amikor a Békés megyei választókerületi elnökök a pártelnök elé járultak. Simonka úgy tudja, hogy januárban-februárban folytatódnak a megbeszélések. A szavaiból úgy tűnik, számít arra, hogy leültetik, mármint hellyel kínálják a Várban. Tavalyról van közös képük azért a Várból:

Simonkát júliusban fogadta Orbán a Karmelita kolostorban. Egy hónapra rá az ügyészség költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolta meg, amiért 8,5 év börtönbüntetést és teljes vagyonelkobzást indítványoztak ellene. Fotó: Simonka György (Facebook)

Megkérdeztük Havasi Bertalant, Orbán Viktor sajtósát, hogy hányan jártak eddig a Miniszterelnökségen (mert ez csak a választókerületi elnökök Facebook-posztjaiból derül ki, ahol megosztják a Miniszterelnökségen készült egyenfotókat), összesen hány órán keresztül egyeztetett velük eddig Orbán Viktor, hogyan jut ideje másra is az egyeztetések mellett? Illetve azt is, hogy miért a Miniszterelnökségen, és nem a Fidesz székházában egyeztet Orbán Viktor a Fidesz választókerületi elnökeivel, valamint egyeztet-e majd Orbán Viktor nem fideszes egyéni parlamenti országgyűlési képviselőkkel is?

Választ egyelőre nem kaptunk. Talán meg lehetett volna szervezni, hogy Indonéziába is elkísérje a miniszterelnököt több választókerületi elnök, addig se álljanak le az egyeztetések.