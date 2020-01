Schorbert Norbi elnézést kért a stílusa miatt, de egyébként nem kér bocsánatot

Élő Facebook-videóban, Ausztriából jelentkezett be Schorbert Norbert vállalkozó, hogy - ahogy ő maga fogalmazott - levonja a „végső konklúziót” azok után, hogy egy hete nagy visszhangot kiváltó kijelentést tett.

„Sajnos a nők a szülésnél cseszik el, mert úgy gondolja, hogy értéket adott a férfinek, a családnak. Tényleg adott értéket, csak a férfi szexualitása ezt az értéket nem tudja értékelni. És amikor az 58 kilós nő helyett a 78 kilós vagy 88 kilós hölgy érkezik meg döngő léptekkel a hálószobába, a férfiak számára kínszenvedés. (...) Úgyhogy kedves nők, a férfiak miatt és a boldog szerelem és a szexualitás miatt muszáj, hogy megtartsátok a lánykori súlyotokat”

Schorbert kijelentése óriási vihart kavart, felesége, Rubint Réka például 3 kilót fogyott a stressz miatt, annyian támadták a megfogalmazás miatt a fitneszházaspárt.

Schorbert pénteken elérkezettnek látta az időt, hogy magyarázatot adjon, de láthatóan saját közönségét is megosztotta kijelentésével, így valójában bocsánatot is kér, meg nem is.

Egészen pontosan úgy fogalmaz: „... nagyon sokan azt várják tőlem, hogy kérjek bocsánatot, ennek most eljött az ideje. És nagyon sokan várják tőlem, hogy mást mondjak. Ennek is eljött az ideje.”

Ezután Schorbert arról értekezik, hogy nagyon rossz stílusban fejezte ki magát, és ezért - a stílusa miatt - elnézést kér. Ezután viszont hozzáteszi, hogy „a mondandóm tartalma, az elvek, az üzenetek miatt nem fog bocsánatot kérni”.

Szerinte ő azt mondta, hogy a nőknek nem szabadna 30-40 kilós túlsúllyal élni a szülés után, mert sok esetben a „vágy” elvesztéséhez vezet a férfiak részéről. Vagyis lényegében ugyanazt mondja, mint korábban. (Facebook)