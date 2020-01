„Bizonyítsátok be, hogy ártalmatlan!” - Az 5G ellen tüntettek Budapesten

Az 5G, azaz az ötödik generációs mobilhálózat kiépítése ellen tiltakoztak civilek szombaton Győrben és Budapesten. Mindkét helyszínen néhány tucat tüntető követelte a kormányzattól, szüneteltesse mindaddig az 5G kiépítésével kapcsolatos munkálatokat, amíg be nem bizonyosodik, hogy a legújabb fejlesztésű internetes hálózat (illetve a működésével járó rádiófrekvenciás sugárzás) nem veszélyes az emberekre és a környezetre.



STOP 5G! Bizonyítsátok be, hogy ártalmatlan!

EMBERKÍSÉRLET!

Ilyenkor hol van az orbáni szabadságharc?

Ilyen transzparenseket lehetett olvasni szombaton kora délután a budai Naphegy téren, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Digitális Jólét Program Titkársága, (egyben az MTVA Duna csatornája) épülete előtt az 5G Ellenes Globális Tiltakozás budapesti tüntetésén.

Fekete Krisztina, a tüntetés főszervezője Fotó: botost/444.hu

A megmozdulást egy nemzetközi tiltakozási akcióhoz csatlakozva szervezték magánemberek, akik „meghallották és osztják az 5G mobilhálózat pusztító hatásáról szóló aggodalmakat” - mutatta be magukat Fekete Krisztina, a tüntetés főszervezője felszólalása elején.



Ilyen aggódók érték el például Brüsszelben, hogy a város vezetése blokkolja a városban az 5G hálózat kiépítését, amíg tudományos konszenzus nem lesz azzal kapcsolatban, hogy a hálózat működése veszélytelen az emberekre.

A beszédekre várakozva, a transzparenseket és a tüntetésre érkezőket elnézve (leszámítva egy darab alufóliasisakos férfit) a budapesti tüntetésről is úgy tűnt, tudatos állampolgárok megmozdulása lesz, akik jogosan követelik egy felelős kormányzattól vagy önkormányzattól, hogy tájékozódjon átfogó hatásvizsgálatokból, mielőtt döntést hoz a hálózat kiépítéséről.

Az ugyanis tény, hogy tudományos vizsgálatok eddig nem voltak képesek bizonyítani, hogy az 5G-nek - pontosabban a fokozott elektromágneses sugárzásnak való kitettségnek - nincsenek emberre káros egészségügyi (elsősorban rákkeltő) hatásai, ahogy azt sem, hogy veszélytelen lenne. (A már linkelt Politico-cikk alaposabb összefoglalót is tartalmaz erről a tudományos vitáról.)

Ehhez képest a szombati tüntetésen olyan mondatok hangzottak el magukat szakértőnek mondó orvosok, természetgyógyászok, vagy laikusként felszólaló építészmérnökök szájából, mint hogy:

„Az 5G olyan lesz, mintha egy óriási mikrohullámú sütőben lennénk. Ha kakaót adnak rá, kinyír mindannyiunkat.”

Egy egri orvos, a városában önkormányzati képviselőként dolgozó Pócs Alfréd „számtalan elolvasott cikkre” hivatkozva olyan magabiztossággal beszélt a sejtekig, sőt a genomokig hatoló, „talán a manapság oly elterjedt memóriazavart, vagy az autizmust is megmagyarázó” elektromágneses sugárzásról, mintha a saját nagydoktoriját védené.

A tüntetésen az egyetlen higgadt, távolságtartást tükröző felszólalás egy környezetgazdálkodási- és agrármérnök hallgató lányé, Kondor Szabina Bettináé volt. Ő az 5G-vel várhatóan tovább fokozódó elektronikai eszközhasználat, és az elektronikai ipar további növekedésének káros környezeti hatásairól beszélt.

Például arról, hogy az akkumulátorokhoz használt ritkaföldfémek bányászata nem csak a harmadik világbeli országok természeti erőforrásait, de az ott élő embereket is kizsákmányolja. Vagy arról, hogy az emberiség már most sem tud mit kezdeni a sok elektronikai hulladékkal, pedig az internet of things korában csak több lesz belőle.

Higgadt kritikussággal vagy anélkül, az 5G Ellenes Globális Tiltakozás szervezői azt követelik a magyar kormánytól, tegyen eleget az „élet- és egészségvédelem” alkotmányos kötelezettségének, és

„[...] az 5G elektromágneses sugárzás hazai alkalmazását mindaddig függessze fel, amíg egyértelmű, tudományosan hiteles bizonyítékok nem tisztázzák, hogy az emberekre, az élővilágra és a környezetre nem jelent egészségügyi veszélyt vagy más kockázatot.”

Ugyanezt kéri egy nemzetközi petíció az ENSZ-től, az Egészségügyi Világszervezettől, és az Európai Uniótól.