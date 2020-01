Irán külügyminisztere egy interjú közben megemlítette, hogy lecsukták az ukrán gép lelövéséért felelős katonát

Dzsavad Zarif iráni külügyminiszter hosszabb interjút adott a Spiegel című német hetilapnak.

Az egyik legérdekesebb rész az benne, amikor kijelenti: "az ember, aki lelőtte az ukrán gépet, már börtönben van". Az iráni légvédelem január elején tévedésből lelőtt egy utasszállító gépet, 182 embert megölve. A polgári járatot akkor lőtték le, amikor Irakban lévő amerikai katonái bázisokat rakétáztak, hogy bosszút álljanak egy magas rangú katonai és diplomáciai vezető, Kaszem Szulejmani meggyilkolásáért, akivel egy amerikai drón végzett újévkor.

Azt már korábban közölték az iráni hatóságok, hogy letartóztattak néhány embert, akiknek közük lehetett az ukrán gép lelövéséhez, de Zarif mostani nyilatkozata alapján vált világossá, hogy egy embert azonosítottak mint fő felelőst, és őt bezárva tartják.

Zarif azt mondta a Spiegelnek, hogy amint a kormány meggyőződött róla, hogy a hadseregük lőtte le a gépet, rögtön elismerték a felelősségüket - napokig a gép lezuhanása után az iráni kormány tagadta, hogy ők lőtték volna le, és azt mondták, hogy baleset történhetett.

Mohamed Dzsavád Zaríf Fotó: Atta Kenare/AFP

Zarif azt is mondta az interjúban, hogy nem volt célja az iraki amerikai bázisok bombázásának, hogy halálos áldozatokat is legyenek. (A Szulejmani halálát megtorló katonai akcióban egyetlen amerikai katona sem sérült meg.) Zarif szerint az volt a cél, hogy megmutassák, hogy a rakétáikkal képesek elérni az amerikaiakat, és megmutatták, ha akartak volna, akkor nagy bajt is okozhattak volna. Zarif szerint nem az iráni hadsereg, hanem a Közel-Kelet felháborodott lakossága fogja elkergetni az USA katonáit a térségből. Az amerikai hadsereg korábban az irániak bénaságával indokolta, hogy nem sokat értek a bázisokra kilőtt rakéták. (Spiegel)