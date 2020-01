Újabb áldozatokat szedett a koronavírus, lezárták a Tiltott Várost Pekingben

Szombaton a kínai hatóságok közölték, hogy immár 41 halálos áldozata van az új járványnak, amit a koronavírus egy nemrégiben azonosított változata okoz. Pénteken még csak 26 halálos áldozatot tartottak nyilván. Az elhunytak között van egy orvos is. Eddig mintegy 1300 ember fertőzöttségét azonosították a hatóságok szerte a világban, majdnem az összes megbetegedés Kínában történt.

A járványról december 30-án értesítették a világot a kínai hatóságok. Azóta számos ázsiai országban is előfordultak megbetegedések, ahogy Észak-Amerikában, Ausztráliában és péntek óta az európai Franciaországban is kezeltek már vírussal fertőzötteket.

A járvány a kínai Hupej tartományban lévő Vuhan városából indult, ez egy óriási metropolisz, ahol 11 millió ember él, vagyis többen laknak ott, mint Magyarországon összesen. A városban és több környező településen teljesen leállították a tömegközlekedést. E településeket nem lehet elhagyni és meglátogatni sem, az utakon ellenőrzőpontok vannak. Mintegy 40 millió ember van most karanténban.

Bezárták a Tiltott Várost, Fotó: Koki Kataoka/The Yomiuri Shimbun

Vuhanban egy ezer ágyas kórházat húztak fel mindössze hat nap alatt előre gyártott elemekből, hogy kezelni tudják a betegeket.

Kínában lezárták a népszerű turistahelyeket, így a pekingi Tiltott Várost (egykori császári palotát), a Nagy Fal leglátogatottabb részeit. Hong Kongban és Makaón is lefújtak ünnepi rendezvényeket, amelyeket a most kezdődő holdújév alkalmából szerveztek volna. Az ünnep alkalmával általában 3 milliárd ember utazik el meglátogatni családtagjait, és ez a mostani járvány miatt óriási kockázatot jelent. A hatóságok igyekeznek korlátozni az útnak induló tömeget. Akik az elmúlt hetekben Vuhanban jártak, azokat külön is felszólították, hogy maradjanak otthon.

A betegek először lázzal és száraz köhögéssel küszködnek, majd egy hét után légzési nehézségek léphetnek fel, amely már kórházi ellátást igényel. (BBC)