A Semmelweis Egyetemre is kiterjesztené a Corvinus fenntartói modelljét a kormány

Palkovics László innovációs miniszter a Népszavának adott interjújában beszélt arról, hogy a négy orvosi egyetem közül a Semmelweis Egyetem lenne a következő, ahol megnézik azt, hogy mit is jelentene a Corvinus-modellhez hasonló működési mód. Az oktatás mellett a betegellátást is ebbe a struktúrába illesztené be.

A Corvinus Egyetem tavaly nyáron került alapítványi fenntartásba, azóta az állam helyett az erre a célra létrehozott Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány az intézmény fenntartója, amihez az alapító vagyont a MOL Nyrt. és a Richter Nyrt. 10-10 százalékos részvénypakettje adta. A részvények osztalékhozama fordítható az egyetem céljainak megvalósítására.

A Semmelweis Egyetem átalakításával kapcsolatban a miniszter most azt is elmondta, hogy egy teljesítményalapú finanszírozási rendszeren gondolkoznak, ami úgy nézne ki, hogy az állam megállapodik az egyetemekkel a finanszírozási feltételekben, mondjuk ötévente értékelik az elvégzett oktatási teljesítményüket különböző minőségi mutatókkal. Palkovics szerint ebben a modellben az államilag finanszírozott hallgatók képzésének költségeit fizeti meg az állam az egyetemnek, így lesz kevesebb az ingyen hely, csak más csatornán kerül a hallgató képzési díja az intézményhez.