Valaki uszító szórólapokat tett ki a Blahán Niedermüller Péterről

„Kártevő gondok? Van megoldás!” - harsogja ez a két szórólap Niedermüller Péterről a Blaha Lujza téren, és arra biztatja a gyanútlan járókelőt, hogy „a közéleti hulladék eltakarításáért forduljon a legközelebbi jobboldali mozgalomhoz”:



Csütörtök hajnalban ez várta a Blahán sétálókat Fotó: Olvasónk, Ottó

A Fidesz csütörtök délutánra szervez tüntetést a DK erzsébetvárosi polgármestere ellen, mert egy tévéműsorban a következőket mondta:

„Hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket a gyűlöletvalamiket, ugye fölsoroltuk: a nem magyarok, a mások, a migránsok, a romák, a nem tudom én, mik, akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen: ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak – meg azért nők is vannak közöttük. Ez a családelképzelés. Ez azért borzalmas, mert ha megnézzük, hogy a világon mindenütt az úgynevezett fehér nacionalisták miből állnak össze: ebből – mondom csöndesen nektek.” A „riasztó képződményezésen” sokan felháborodtak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai is megdöbbentek. Bár Niedermüller utólag próbálta tisztázni, hogy nem konkrét emberekről, hanem a kormány családelképzeléséről és ideológiájáról beszélt, a Fidesz már arra is felszólította, hogy távozzon a közéletből. A polgármester ebben az ATV-s interjúban beszélt hosszabban arról, hogy szerinte szándékosan félreértelmezik a mondatait, és többször elmondta, hogy ezért aztán nincs is miért bocsánatot kérnie. Rónai Egon műsorvezető ettől függetlenül a kamerába nézve bocsánatot kért a megbántott fehér, heteroszexuális, keresztény férfiaktól.

A csütörtök délutáni tüntetésen többek közt Bayer Zsolt és Bajkai István is beszélni fog, akiknek Karácsony Gergely főpolgármeser azt üzente, hogy ő is keresztény, heteroszexuális, fehér férfi, mégsem sértődött meg. „Tüntessenek a naplemente ellen is, az is zavaró tényező” - mondta.