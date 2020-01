Karácsony Bayer Zsoltéknak: Tüntessenek a naplemente ellen is, az is zavaró tényező

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülése után a Magyar Nemzet azt kérdezte Karácsony Gergelytől, elhatárolódik-e Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester mondataitól. Ahogy korábban írtuk, a Fidesz tüntetést szervez a DK-s politikus ellen, mert „rémisztő képződmény” fehér keresztény heteroszexuálisokról beszélt.

Karácsony Gergely a szerdai közgyűlésen Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Karácsony azt mondta, ő is fehér, keresztény, heteroszexuális férfi, mégsem érzi magát megbántva, persze, „ha valaki nagyon félre akarja érteni” Niedermüller mondatait, „akkor úgy könnyebb lesz”. „Örülök annak, hogy a Fidesz úgy érzi, hogy a demokratikus jogaival élni kell, és tüntetni fog ez ellen. Javaslom, hogy tüntessenek a naplemente ellen is, az is zavaró tényező. És az, hogy polgármester úr egészen pontosan mit akart mondani, azzal kapcsolatosan az ő véleménye engem jobban érdekel, mint mondjuk Bayer Zsolté.” A csütörtöki tüntetést hivatalosan az erzsébetvárosi Fidesz szervezi a KDNP-vel és a Fidelitasszal közösen. Beszélni fog Bayer Zsolt, Hollik István, Illés Boglárka és Bajkai István is.

Karácsonyt a gyöngyöspatai szegregációs ügyről is megkérdezték, mire azt mondta, ha Gyöngyöspata polgármestere lenne, se érezné feladatának, hogy jogerős bírósági ítéleteket kommentáljon, így meg pláne nem.

Új szmsz, Lánchíd, szobor

Szerdán elfogadták a Fővárosi Közgyűlés új szervezeti és működési szabályzatát, ami Karácsony szerint demokratikusabb az eddiginél, erősíti az ellenzéki jogosítványokat is. Bevezették például a napirend előtti felszólalás lehetőségét, és az új szabályok szerint nem lehet majd helyben kiosztani az előterjesztéseket a képviselőknek, hanem legalább két nappal az ülés előtt ki kell küldeni őket.

Karácsony szerint az új szmsz nagyobb beleszólást ad az állampolgároknak is, az idei költségvetésből egymilliárd forint például részvételi költségvetésként fog működni, vagyis kikérik majd az emberek véleményét, hogy mire költsék a pénzt. Ennek a részletein egyelőre dolgoznak.

Láng Zsolt fideszes frakcióvezető viszont pont az szmsz demokratikusságát kérte számon, és javasolta például, hogy ne korlátozzák a napirend előtti felszólalások számát. Cinikusnak nevezte Karácsonyt, amiért az új szmsz-ről nem kezdeményezett előzetes egyeztetést, de végül a közgyűlési többség elfogadta a fideszesek több módosító javaslatát is.

Többek közt arról is döntöttek, hogy megpróbálják lenyomni a Lánchíd felújításának árát, akár az Alagút-felújítás elhalasztása árán. Kiderült az is, hogy szobrot állítanak a háború(k)ban megerőszakolt nők emlékére.