Sztrájkolni kezdtek a hongkongi kórházi dolgozók, a kínai határ lezárását követelik

A hongkongi kórházak több száz dolgozója kezdett sztrájkba hétfőn. Azt követelik, hogy a különleges státuszú városállam határait teljesen zárják le Kína felé, hogy így lassíthassák a koronavírus terjedését, írja a BBC.

Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

Hongkong korábban már felfüggesztette a gyorsvasút-, illetve a kompszolgáltatásokat, de az egészségügyi dolgozók teljes határzárat akarnak.

A hatóságok szerint ugyanakkor a teljes határzár az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásával is szembemenne. A WHO korábban azt közölte, hogy az utazási és kereskedelmi korlátozások egészségügyi szükséghelyzetben "hatástalanok", akadályozzák a segélyosztást, és súlyos károkat okoznak az érintett országok gazdaságának.

Hongkongban eddig 15 megbetegedést regisztráltak. A városállam egészségügyi dolgozóit összefogó új szövetség vezetője, Winnie Yu szerint ugyanakkor a határzár nélkül képtelenek lesznek megbirkózni a vírussal, nincs ehhez elegendő emberük és felszerelésük.

Hétfőn több százan kezdtek sztrájkolni, ők azok, akiknek munkájuk nélkül még el tudnak működni a kórházak, de kedden a tervek szerint orvosok és ápolók is csatlakoznak majd.

A hétmilliós Hongkong ugyan Kína része, de autonóm jogokkal is rendelkezik, épp ezért szinte teljes értékű nemzetközi átkelőként funkciónál az őket Kínától elválasztó határ. Az elmúlt évben nagyon komoly tüntetések zajlottak a városban a növekvő kínai beavatkozási kísérletek ellen.