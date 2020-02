A Sajtóklubban megtalálták a megoldást: pofán kellett volna vágni, aki szerint Bayer Zsolt gyűlöletet kelt

Ezen a héten sem kellett csalódnia a pezsgő közéleti viták rajongóinak a Sajtóklub adása láttán.

A műsorban Niedermüller Péter híres fehér heteró-ügyi kijelentéséről és a Fidesz gyűlöletellenes tüntetéséről beszéltek, amikor felmerült, hogy a Helsinki Bizottság szerint a rendezvényen felszólaló „Bayer Zsolt évek óta rendszeresen gyűlöletet szít kisebbségi csoportokkal szemben”.

Ekkor Gajdics Ottó emelkedett szólásra, és azt mondta Bayernak:

„Ezt egyszer rád fogták, és most legyünk nagyon önkritikusak: mi is hibásak vagyunk, hogy nem akkor vágtuk pofán őket viszontválaszképpen, mert most már teljesen úgy kezelik ezt, mintha te valaha is bárki ellen gyűlöletet keltettél volna. Ez egyszerűen elképesztő!”