Három magyar dolgozik a japán partoknál vesztegzár alá vont óceánjárón

A Diamond Princess óceánjárót Jokohama partjainál vonták vesztegzár alá. Egy utas Hongkongban elkapta a Vuhan-vírust, és megfertőzte legalább kilenc utastársát is. Fotó: KAZUHIRO NOGI/AFP

Három magyarról tud a Külgazdasági és Külügyminisztérium, aki a Japán mellett karanténba helyezett tengerjáró hajón dolgozik, ők nincsenek a fertőzöttek között, jelentette be Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára a Facebook-oldalán szerdán közzétett videóban.

Tájékoztatása szerint Magyarország tokiói nagykövetsége "mindent megtesz azért, hogy telefonon kapcsolatba lépjen velük".

A japán partoknál szerdán tartóztatták fel a Diamond Princess óceánjárót. A hajó Hongkongban is kikötött, egyik utasuk pedig ki is ment a városba, ahol megfertőződött a Vuhan-vírussal, és kilenc utastársát is megfertőzte. A japán hatóságok tájékoztatása szerint a fertőzött a többi utas és a személyzet tagjai közül összesen 273 emberrel érintkezhetett, őket mind kivizsgálták, így találták meg a fertőzötteket.

A japán hatóságok arra kérték a hajó fedélzetén tartózkodókat, hogy két hétig maradjanak a karanténban.

Menczer a videójában még arról is tájékoztatott, hogy a hajón tartózkodó három magyaron kívül még két magyarról tudnak, akiket érinthet a járvány. Egyiküket a Fülöp-szigeteken vizsgálják, mert belázasodott. Menczer szerint a láza már elmúlt, de még várják a koronavírusteszt eredményét. A másik magyar érintettet Vietnámban vizsgálják, ő is lázas volt. (Via MTI)