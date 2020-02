Kikapcsolta a robotpilótát a Tesla egy használtan értékesített modellnél, mondván, az új tulaj nem fizetett érte közvetlenül a cégnek

A Tesla kikapcsolta egy használt Model S robotpilótáját, miután azt egy autókereskedő (aki amúgy a Teslától vette) használtan eladta. A cég szerint az új tulaj nem fizetett a szolgáltatásért közvetlenül a Teslának, ezért nem jogosult a robotpilóta használatára.

Az autópilóta elérhető volt, amikor a kereskedő megvásárolta az autót, és a Tesla reklámozta is ezt a funkciót.

A Jalopnik szerint a vásárló tavaly decemberben vette meg az autót, a Tesla pedig pont ekkor frissítette az önvezető szoftverét. A cég azt állítja, a frissítés során rájöttek, hogy olyan modellekben is bekapcsolva hagyták az önvezető funkciót, aminek tulajdonosa ezért nem fizetett felárat. Mikor a használt Tesla vevője kapcsolatba lépett a céggel, neki is ezt mondták, és tájékoztatták arról, hogy az ő autója is ilyen jármű. Viszont amennyiben az új tulaj is akar robotpilótát, megveheti külön. (The Verge)