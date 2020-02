Megtámadták Csecsenföldön a csecsen vezetés melegellenes intézkedéseit leleplező orosz újságírót

Ismeretlen tettesek összeverték egy grozniji hotelben Jelena Milasina orosz újságírót, aki azzal vált híressé, hogy leleplezte: Csecsenföldön az állami hatóságokhoz közelálló csoportok meleg férfiakat rabolnak el és kínoznak meg. Milasina egy helyi blogger perére érkezett Csecsenföldre, és a fővárosban, a Kontinent hotelben szállt meg, a hotel előcsarnokában érte a támadás.

A csecsen rendőrség vizsgálja az ügyet.

Milasina a Facebookon azt írta, szerinte a munkája miatt támadták meg, hiszen korábban is fenyegették már a nyomozásai miatt a csecsen hatóságok és maga Ramzan Kadirov elnök is. Az újságíró nyilatkozott is orosz sajtótermékeknek, azt mondta, ez vár azokra, akik Csecsenföldön védelmükbe veszik az emberi jogokat.

Milasinával volt Marina Dubrovina emberi jogi ügyvéd is, aki szintén a blogger tárgyalása miatt érkezett Csecsenföldre. Akkor támadtak rájuk, mikor egy kávézóból tértek vissza a hotelbe. Dubrovina szerint a hotel előcsarnokában 15 ember várt rájuk, az egyiküknél kamera is volt. Miközben a liftre vártak, két nő lépett hozzájuk, az egyik azt vágta a fejükhöz, hogy „vahhábitákat védeni” érkeztek az országba, a másik pedig megkérdezte őket, kiket védenek, de a választ nem várta meg, helyette arcon ütötte Milasinát. Erre az egész társaság ütni kezdte a két nőt, akik ezután rövid kórházi ápolásra is szorultak. (BBC)