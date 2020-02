Varga Judit: A kormány egyik legnagyobb teljesítménye a jogállamiság folyamatos tiszteletben tartása

Joghallgatóknak tartott előadást kedden Varga Judit igazságügyi miniszter a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ahol az Azonnali megkérte, hogy ha az EU-s 7-es cikkes eljárást illetően a kormány folyton politikai boszorkányüldözésről beszél, akkor ő jogászként mondja el, mit ért a jogállamiság alatt, és szerinte jogállamiság téren mi a kormány legnagyobb teljesítménye.

A miniszter az utóbbira kapásból rávágta: a jogállamiság folyamatos tiszteletben tartása.

Varga Judit egy korábbi rendezvényen Fotó: botost/444.hu

Azt is mondta, hogy a minisztersége alatt szeretne minden szálat elvarrni és a joghézagokat betölteni: „Ha végeztem a minisztériumban, az olyan legyen, mikor a családanya elmegy otthonról, és a fiókban az utolsó zokni is be van hajtogatva.” (Azonnali)