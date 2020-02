Karácsony: Az EU inkább az ellenfeleket támogatja, mint a potenciális szövetségeseket, erre választ kell adni

A 24.hu azt írja, Karácsony Gergely Brüsszelben egy sajtótájékoztatón – ahol ismertettek egy levelet, amit 14 másik uniós város vezetőjével együtt a budapesti főpolgármester is aláírt – azt mondta: meg kell mutatni a világnak a V4-régió másik arcát, azt, hogy a visegrádi régió nem egyenlő az ezeket az országokat képviselő kormányokkal. A sajtótájékoztatón megint együtt álltak ki a V4-es fővárosok ellezéki főpolgármesterei (kivéve a megbetegedett pozsonyit), akik 2019 végén Budapesten megalapították a Szabad Városok Szövetségét.

Karácsony a Facebookon is írt arról, hogy a levélben a városvezetők az EU új Zöld megállapodását (Green Deal) helyezik a középpontba, és lobbiznak, hogy a terv előremozdításáért a nagyvárosok közvetlenül is lehívhassanak EU-s forrásokat klímavédelmi célokra. Ursula von der Leyen bizottsági elnök decemberben mutatta be a programot, ami 2030-ra megfelezné az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, 2050-re pedig karbonsemlegessé tenné a kontinenst. De ezek a tervek eddig inkább csak kommunikációs panelek, mintsem hogy cselekvési programmá állnának össze.

Karácsony az Euronews brüsszeli stúdiójában azt mondta: forrásokhoz juttatnák azokat az Európa-párti városokat, amik szembe mennek az euroszkeptikus Visegrádi Országok kormányaival, ezekben az országokban kérdéses a jogállamiság és az EU-s források felhasználása, ami miatt akár fel is függeszthetik számukra az uniós források kifizetéseit. Azt mondta:

„Nem arra kérjük az Európai Uniót, hogy a mi nemzeten belüli, belpolitikai vitáinkban egyik, vagy a másik oldalra álljanak. De azzal a helyzettel mégiscsak kezdeni kell valamit, hogy vannak kormányok, amelyek blokkolják az Európai Unió döntéseit, konstruktív viták helyett destruktív vitákat folytatnak és vannak városok, amelyek Európa-párti politikát folytatnak és osztoznak a legfontosabb célkiűzésekkel. És az Európai Unió mostani döntéshozatala inkább az ellenfeleket támogatja, mint a potenciális szövetségeseket. Erre valamilyen választ kell adni. És a városok közvetlenül való támogatása egy lehetséges válasz.”

Arra a kérdésre, hogy milyen bizonyítékok vannak arra, hogy az Orbán-kormány Budapestet kizárná az EU-s projektek finanszírozásából a jövőben, Karácsony azt mondta, ha egyik ezzel kapcsolatos sajtóhír sem lenne igaz, akkor is az van, hogy Budapest közvetlenül megválasztott polgármesterével a kormány még nem kezdeményezett semmilyen egyeztetést arról, hogy a következő 7 éves ciklusban milyen EU-s projekteket akar Budapesten vagy a budapesti régióban megvalósítani.