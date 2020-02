Apró magyar cégek indokolatlan reklámköltései tarthatták életben a Gruevszki-barát médiát Észak-Macedóniában

Az Olivery nem túl nagy cég, a központja is egy Budaörs külső részén lévő zsákutcába, egy kis faházba van bejegyezve. Ennek ellenére mégis rengeteget reklámozott az utóbbi hónapokban észak-macedóniai újságokban, egytől egyig olyanokban, amik Nikola Gruevszkihez és pártjához köthetőek, miközben kritikusan, sőt ellenségesen írnak Gruevszki ellenzékéről, leginkább Zoran Zaev jelenlegi miniszterelnökről.

A Balkan Insight cikke szerint nem az Olivery az egyetlen furcsa magyar szereplő a macedón reklámpiacon, rengeteget reklámoz a hűtőmágneseket és más ajándéktárgyakat kínáló BonyART és a Skin Delight nevű márka is.

Ez azért érdekes, mert az Olivery például simán olívaolajat forgalmaz, Észak-Macedóniában pedig csak elpostázni tudná a horvát terméket, ha valaki rendelne, így pedig olyan magas lenne az ár, hogy a termék semmilyen szinten nem lenne versenyképes az Észak-Macedóniában egyébként is kapható olívaolajakkal.

A Magyar Narancs tavaly végigkérdezte ezeket a hirdetőket, miért reklámoznak Észak-Macedóniában, kizárólag olyan médiavállalkozásoknál, amikbe korábban Habony Árpád üzlettársai vásárolták be magukat. Az Olivery Kft. vezetője, Pacsay Péter azt mondta, egy ismerőse ajánlotta neki ezt a lehetőséget, de nem árulta el, ki volt az. Pacsay szerint ők csak a beérkező rendelések után fizetnek, ezért „nincs nagy pénzmozgás”, és tisztában van azzal, hogy Macedóniában egyszerűbben és olcsóbban is lehet horvát olívaolajat szerezni, de így legalább „pörög a cég neve”. Az Oliveryt 2017 májusában alapították, 1,8 millió forintos bevételre 580 ezer forint eredmény jutott működése első fél évében.

A BonyART nevű webshop a 2011 óta létező Yozzy Global Trade nevű cég tulajdona, ami 2017-ben 2,8 milliós nyereséget termelt, és Észak-Macedóniában is van egy weboldaluk, a Ripost Art, ami szintén hirdet a Gruevszkivel barátságos médiában. A Yozzy mögött Bonyár Miklós, korábban MSZP-közelinek és Ujhelyi István köréhez tartozónak mondott vállalkozó áll, aki azt mondta a Magyar Narancsnak, igyekszik külföldi piacokra betörni, Ázsiában is hirdet, az észak-macedóniai reklámokat pedig neki is „egy ismerőse” ajánlotta. Ő azt mondta, fizetnek a reklámokért, de üzleti titokra hivatkozva nem árulta el, mennyit.

A természetes alapanyagokból készült kozmetikumokat kínáló Skin Delight egy egyéni vállalkozó, Kósa Lilla márkája. Ő korábban ügyvédként dolgozott Budapesten, de aztán hosszabb időt töltött Balin, és úgy döntött, más pályát választ. A Narancsnak azt mondta, nem akar politikai cikkben szerepelni, ő a szépségápolással foglalkozik. Észak-Macedóniában egyébként erősen politikai tartalmú oldalakon hirdetett - magyar nyelven.

A macedón oldalak, ahol a cégek hirdetései futnak, jól mentek, amíg Nikola Gruevszki volt a miniszterelnök, miután azonban Gruevszki hatalma megroppant, sőt eljárás indult ellene, aminek végén börtönre ítélték, a médiabirodalom több cégének is össze kellett húznia magát, még szerkesztőségeket is be kellett zárni. A Balkan Insight szerint azonban elképzelhető, hogy az észak-macedóniai Habony-média talpon maradt vállalkozásainak ezek a furcsa hirdetések is nagyban segítettek a túlélésben.