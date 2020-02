Mészáros Lőrinc perrel fenyegeti a hvg.hu hangfelvételét bemutató szerkesztőségeket

A hvg.hu riportere csütörtökön a FeHoVa (fegyver, horgászat, vadászat) kiállításon lépett oda Mészáros Lőrinchez, hogy a Mátrai Erőmű eladásáról kérdezze, de Magyarország leggazdagabb embere úgy döntött, ő nem közszereplő, így az újságírónak semmi joga nincs zavarni őt a kiállítás szemlélésében. Erről a hvg.hu egy hangfelvételt is közzétett, amin Mészáros hangja hallható, ahogy hajtogatja:

„Távolodjon el tőlem!”

Mészáros Lőrinc ügyvédje az erről szóló poszt megjelenése után levelet írt a hvg.hu-nak, és minden szerkesztőségnek, amelyik megjelentette a hangfelvételt (így a 444-nek is), kérve, hogy távolítsák el a felvételt. A levélben Mészárosék arra hivatkoznak, hogy Mészáros nem közszereplő, ezért csak a hozzájárulásával készíthető róla film- és hangfelvétel, a hvg.hu felvételének elkészítéséhez pedig nem járult hozzá.

Ugyanilyen alapon indított pert korábban Tiborcz István is a HírTV ellen, miután az akkoriban még az Orbán ellen forduló Simicska Lajos kezében lévő tévé riportere a cégügyeiről kérdezte az utcán. Tiborcz is azt állította, hogy ő nem közszereplő, és meglepő módon át is ment az érvelése a Kúrián.