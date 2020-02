A franciák szerint keservesek lesznek a kereskedelmi tárgyalások a britekkel

Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter kemény tárgyalásokra számít Nagy-Britanniával. Fotó: CHRISTOF STACHE/AFP

"Szét fogjuk tépni egymást" - jósolta Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter az EU és a frissen kilépett Nagy-Britannia között megkötendő kereskedelmi megállapodás eljövendő egyeztetéseiről. Nagy-Britannia januárban hivatalosan is kilépett az EU-ból, de a technikai részletek egyeztetése még hátra van. Ezek közül a brit és az európai gazdaság szempontjából is az áruk és szolgáltatások eddigi szabad mozgását a jövőben is lehetővé tevő kereskedelmi megállapodás megkötése volna.

Le Drian szerint az a brit remény, hogy még az év végéig megállapodjanak, nehéznek ígérkezik. Nagy-Britannia "egyenlő, szuverén felek" megállapodását reméli. December 31-ig, az átmeneti időszakban a jelenlegi szabályok maradnak érvényben.

Le Drian szerint amúgy normális, hogy a felek egymásnak essenek. "Ez része a tárgyalásoknak, mindenki a saját érdekeit védi" - mondta. Nem ő az első, aki kemény tárgyalásokra figyelmeztet. Ursula van der Leyen, az EB elnöke, és Michel Barnier, az EU főtárgyalója korábban szintén kétségbe vonták Boris Johnson vágyait arról, hogy az év végéig lezárhatják a kilépés lezáratlan technikai kérdéseit.

Az EU már korábban is rendre arra figyelmeztetett, hogy Nagy-Britannia nem élvezheti tovább a tagság előnyeit, így a korlátlan kereskedelmet sem, ha közben nem akarja betartani az EU előírásait.

A BBC szerint az egyik kiemelt vitás pont a halászati jogok ügye, ahol az EU továbbra is ugyanolyan hozzáférést vár a brit felségvizekhez, míg Nagy-Britannia "független partvidéki országként" kíván viselkedni. Johnson szóvivője szerint "mi nem kérünk semmilyen különleges, egyedi elbírálást, olyan szerződést akarunk kötni, mint amilyet az EU korábban is kötött baráti országokkal, mint például Kanada". (Via BBC)