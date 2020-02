Sikerült olyan megoldást találni a hajók okozta légszennyezésre, amivel cserébe az óceánokat szennyezik

2020. január 1-től szigorúbb kibocsátási szabályok léptek életbe a világ tengerein. Hogy megfeleljenek az előírásoknak, a nagy hajózási társaságok 12 milliárd dollárt költöttek olyan gáztisztító berendezésekre, ún. scrubberekre, amik közül a legnépszerűbb - természetesen egyben legolcsóbb - változatok valójában legalább olyan komoly környezeti károkat okozhatnak, mint amiket megelőznek:

a hajók által kibocsátott szennyező gázokat ugyan megtisztítják, de az azokból kivont veszélyes vegyületeket aztán a vízbe pumpálják.

Az ENSZ Nemzetközi Hajózási Szervezetének (IMO) friss belső jelentés szerint ezek közül a policiklikus aromás szénhidrogének (Polycyclic aromatic hidrocarbons, PAH) a legveszélyesebbek, amelyek bőr-, tüdő-, hólyag- és máj- és gyomorrákot is okozhatnak, és a vízbe kerülve szinte biztosan bekerülnek a táplálékláncba is, vagyis végső soron közvetve embereket is mérgezhetnek.

Lucy Gilliam, a Transport & Enviroment nevű civil környezetvédő szervezet munkatársa szerint a Nemzetközi Hajózási Szervezetnek most azonnal be kéne tiltania az ilyen scrubberek használatát addig, amíg nem tisztázódik, hogy milyen környezeti károkat okoznak ezek a berendezések. "Ezek elterjedése azt jelenti, hogy idővel nagy mennyiségben halmozódhat fel PAH az üledékben, és egyelőre senkinek sincs fogalma róla, hogy ez milyen hatással lesz az emberek egészségére" - mondta.

A hajózási társaságok különböző szervezetei mindeközben azt állítják, hogy saját tanulmányaik szerint minimális hatása van a vízminőségre a scrubbereknek. Az IMO azonban a scrubberek kibocsátásának elemzése alapján arra jutott, hogy ezek a korábbi tanulmányok megbízhatatlanok. "A jelentések egy részében semmilyen alapvető információt nem közölnek a mintavételi technológiáról, vagy az elemzésük minőségellenőrzéséről. Ezen információk hiánya jelentős bizonytalanságot okoz az általuk közöl eredményekkel kapcsolatban, a rendelkezésre álló adatokat pedig nem lehet hitelesen elbírálni" - írták. (Via The Guardian)