A magyar származása miatt bukhat az ausztrál pénzügyminiszter, pedig Orbán igazolta, hogy nem magyar

A bíróság megállapította, hogy Josh Frydenberg ausztrál képviselő, aki 2018. augusztusa óta tölti be Scott Morrison kormányában a pénzügyminiszternek megfelelő posztot, nem lehet a parlament tagja, mert magyar felmenői révén kettős állampolgár – írta meg a Guardian.

A volt energetikai és környezetvédelmi miniszter ellen azért nyújtott be panaszt egy állampolgár a választókörzetéből, mert a származása miatt magyar állampolgárságra is jogosult, márpedig az ausztrál alkotmány szerint nem tölthet be politikai tisztséget kettős állampolgár.

Frydenberg anyja 1943-ban született Magyarországon, majd a szüleivel Ausztráliába menekült. Itt előbb magyarként vették nyilvántartásba, később már hontalan került a neve mellé, de az ausztrál igazságügyi szakértők szerint mindenki, aki 1941 és 1945 között Magyarország területén született, magyar állampolgárnak tekinthető.

Josh Frydenberg leteszi miniszteri esküjét 2015. szeptember 2-én. Fotó: Stefan Postles/AFP

Frydenberg anyja és nagyszülei a magyar törvények szerint is magyar, így a politikus is magyar állampolgárnak számít, vagyis jogosult az állampolgárságra. De Frydenberg tavaly Orbánhoz fordult, hogy igazolják: nincs magyar állampolgársága. Kapott is igazolást, de a helyi törvények szerint a kettős állampolgárságot az ausztrál hatóságok állapítják meg, így a bíróság nem fogadta el bizonyítékként Orbán igazolását.

A Frydenberg ügyében eljáró három bíró később dönt egy felülvizsgálati eljárásban, de addig a konzervatív politikus elvileg nem vállalhat közhatalmi funkciót.

Nemrég Barnaby Joyce miniszterelnök-helyettesről derült ki, hogy a megválasztása idején két állampolgársága volt, ezért távoznia kellett. (Guardian via Index)