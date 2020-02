A WHO szerint az Egyesült Államokban és Új-Zélandon is rosszabb gyereknek lenni, mint Magyarországon

A 29. helyen végzett Magyarország az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja (UNICEF) és a The Lancet tudományos folyóirat közös „A Future for the World’s Children?” című jelentésében közölt gyermekjóléti listán. A 180 állam adatait összesítő lista szerint Norvégiában, Dél-Koreában, Hollandiában, Franciaországban, Írországban, Dániában, Japánban, Belgiumban, Izlandon és az Egyesült Királyságban van a gyermekeknek a legjobb esélyük a túlélésre és a jólétre, a legrosszabb pedig a Közép-afrikai Köztársaságban, Csádban, Szomáliában, Sierra Leonéban és Guineában.

Magyarország 29. helye nem mondható rossznak, megelőzzük vele Szlovákiát (30.), Új Zélandot (32.), Lengyelországot (33.), az Egyesült Államokat (39.) és Romániát is (80.). De előttünk végzett Ausztria (19.), Szlovénia (25.) és Horvátország (28.) is.

A jelentés ugyanakkor megjegyzi azt is, hogy a világon nincs állam, amelyik eleget tenne a gyerekek védelme érdekében, hiszen a világon minden gyerek egészségét és jövőjét közvetlenül veszélyezteti a környezet kizsákmányolása, a klímaváltozás, és az a haszonleső marketing gyakorlat, amely a gyerekeket a feldolgozott gyorsélelmiszerek, cukros italok, alkohol- és dohánytermékek fogyasztóivá teszi. (Világgazdaság)