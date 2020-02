Élő adásban ismerte el a brit belügyminiszter, hogy a kormánya új bevándorlási szabályai szerint ő maga sem lenne az országban

Priti Patel bit belügyminiszter Nick Ferrari riporter kérdéseire válaszolt az LBC rádió műsorában a Boris Johnson miniszterelnök vezette kormány új bevándorlási csomagjáról. A csomag lényege, hogy erősen korlátozza és a jelenlegi szabályokhoz képest szigorítja a bevándorlást, egy pontrendszer alapján bírálják el az érkezőket, de az országba csak olyanokat engednek, akiknek van érvényes állásajánlata, ehhez szükséges szakképesítése és tud angolul.

Patel és Boris Johnson miniszterelnök Fotó: -/AFP

Patel igyekezett védeni az intézkedést, de a beszélgetés közepén (az alábbi videóban 5 perc 45 másodperctől) a riporter arról kezdett beszélni, hogy ő is bevándorló családból jön, apai ágon ráadásul vendéglátósoktól, így az új pontrendszer alapján az apját nem engedték volna be az országba. Ezután megkérdezte a minisztert is, vele mi a helyzet.

Priti Patel családja Ugandából származik, szülei még nem menekültként érkeztek Nagy-Britanniába a 60-as években, ahol vállalkozást indítottak, trafikhálózatot állítottak fel. A kormány által most javasolt pontrendszer alapján tehát minden bizonnyal őket sem engedték volna be az országba. Patel eleinte igyekszik kikerülni a kérdést, de miután Ferrari ragaszkodik a válaszhoz, a kérdés sokadik megismétlése után ez hangzik el:

„De ön nem lenne itt, belügyminiszter.”

„Igen, de ne felejtsük el, Nick, hogy a kormány a menekültekhez való hozzáállását is átalakítja...”

(Independent)