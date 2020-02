Átfogó kutatás készül az Orbán-kormányról, a címe már megvan: „Újra naggyá teszik Magyarországot”

Fél éven át tartó kutatást indít az Alapjogokért Központ, amely „átfogóan vizsgálja majd a kormányzás stratégiáját, filozófiáját és céljait”. Azt ígérik, „több konferenciát, workshopot rendeznek, tanulmányokat, publikációkat adnak ki, az eredményeket pedig beépítik képzéseikbe és tehetséggondozási programjaikba is”. A címe:

„Újra naggyá teszik Magyarországot”. A kormányközeli szervezet vezetője, Szánthó Miklós ennél bővebben is kifejtette a hipotézist: „az elmúlt 10 év kormányzásának eddigi tapasztalatai arra az előfeltevésre engednek következtetni, hogy a jövőbe mutató cél a nemzeti büszkeség, önbecsülés visszaszerzése, Magyarország újbóli naggyá tétele”. A kutatás rendezőelvei pedig:

„őszinteség, bátorság és büszkeség”. Szánthó, aki a nemzetstratégiai jelentőségűvé minősített fideszes médiaholdingot, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványt (KESMA) is vezeti, azt mondta: „Tavasszal lesz tíz éve, hogy nemzeti-konzervatív kormány vezeti Magyarországot, az időhorizont pedig lehetőséget ad az átfogóbb értékelésre és jövőbe tekintésre”.

Szerinte ma Európában egy jobboldali kormány több szempontból is „hátrányból indul”. Egyfelől szerinte a fősodratú európai életmód és társadalom számos szféráját a liberális ízlés dominálja, másfelől az az elvárás az állammal szemben, hogy világnézetileg semleges, azaz valójában liberális legyen.

A „nagy kérdés” tehát az, hogy egy szuverenista jobboldali kormány fel tudja-e venni a harcot az élet és a politika egyre több területét eluraló globális liberalizmussal szemben? Az igazgató elmondása szerint

előfeltevésük az elmúlt 10 év kormányzati stratégiája alapján az, hogy igen, bár néha valóban úgy tűnik, hogy „egy kis ország küzd szövetségeseivel az egész világ ellen”. Azonban e szövetségesek tábora egyre népesebb, „Európa-szerte tapasztalható egy nemzeti-konzervatív ébredés” - írják a Központ Facebookján. Molnár Balázs, a kutatás vezetője a módszertan különlegességéről is beszélt a projektet bemutató sajtótájékoztatón. Ez pedig az, hogy

nem csupán az egyes szakpolitikákat vizsgálja, hanem megpróbálja feltárni a kormányzás egészét átható „filozófiát”. Ezért felosztása nem tankönyvszerűen az egyes szakpolitikákra fog csak fókuszálni, hanem azokra a „multifunkciós” szempontokra összpontosít, melyek szellemi-stratégiai rendezőelvet jelentettek 2010 és 2020 között. De nemcsak tízéves, százéves évforduló is van: Trianoné.