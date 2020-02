Könnyebben terjedhet a koronavírus, mint eddig hitték

Tizennnyolc koronavírussal fertőzött beteg vizsgálata alapján arra jutott egy kutatócsoport, hogy az új típusú vírus sokkal inkább hasonlít az influenzára, mint más koronavírusokra, például a SARS-ra. Ez azt jelenti, hogy már a tünetek megjelenése előtt átterjedhet egyik emberről a másikra, könnyebben, mint eddig gondolták.

Az eredményeket a New England Journal of Medicine című folyóiratban publikálták, és a Reuters számolt be róluk. Néhány hete egy kínai nő esete alapján már felmerült, hogy tünet nélkül is terjedhet a koronavírus, a Robert Koch Institute (RKI) kutatói azonban akkor hibásnak találták ezt az elméletet.

Bár az új fertőzésekről szóló adatok biztatóak, nem világos, hogy ez tényleg a vírus visszaszorulását jelenti, vagy csak az adatgyűjtési módszertan megváltoztatásának köszönhető.

A gócpontnak számító Hupej tartományban 349 új esetet jelentettek csütörtökön, míg az előző napon 1693-at. A mostani adat a legkedvezőbb január 25-e óta. A halálos áldozatok száma 2100 felett jár, ebből nyolcan haltak meg Kínán kívül. Világszerte több, mint 75 ezer fertőzöttről tudni, az adatokat többek közt itt lehet követni.

Közben Dél-Koreában arra gyanakodnak, hogy egy 61 éves nő terjeszthette el a betegséget egy vallási gyülekezetben, amelynek eddig 23 tagja fertőződött meg koronavírussal. Az utóbbi hetekben több százan találkozhattak vele a templomban.

Két idős utas pedig meghalt a karantén alól szerdán feloldott, Diamond Princess nevű hajón. A japán közszolgálati média szerint mindketten a nyolcvanas éveikben jártak. Az egészséges utasok elhagyhatták a hajót, de odahaza további megfigyelés vár rájuk, Ausztráliában és Hong Kongban kéthetes karantént írtak elő. Összesen 620-an fertőződtek meg a fedélzeten.