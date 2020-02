Ma tárgyalják, hogy kapjanak-e kártérítést a rabok a börtönök túlzsúfoltsága miatt

Rendkívüli ülésen tárgyalnak a bötrönzsúfoltság miatti kártérítésekről ma délelőtt a parlamentben, írja az MTI.

A kabinet nemzeti konzultációt szeretne az ügyről, amíg az el nem készül, szünetelnek a kártérítési kifizetések és egy új szabályozást is kidolgoznának.

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága többször is elmarasztalta Magyarországot a börtönökben uralkodó állapotok és túlzsúfoltság miatt, ahol olyan eset is volt, hogy 17 elítélt osztozott egy 30 négyzetméteres cellán.

A strasbourgi bíróság embertelennek és megalázó bánásmódnak minősítette a magyar börtönökben folyó életkörülményeket, ezért 2015-ben a bíróság az Emberi Jogok Európai Egyezményét sértő fogvatartási körülmények megszüntetésére irányuló cselekvési terv elkészítésére szólították fel a kormányt. A terv el is készült, amelyben azt ígérték, hogy újabb börtönöket építenek és az Igazságügyi Minisztérium kialakított egy jogorvoslati rendszert is a rossz körülmények között lévő fogvatartottak kártérítésére. Csakhogy a börtönök nem épültek meg, a kormány pedig elkezdett viszakozni a kártérítések kifizetésével, ezért január 15-án fel is függesztették őket.



A kormány egy korábbi határozata szerint:

„a börtönzsúfoltságra hivatkozással elindított kártalanítási eljárásokat egyes elítélt bűnözők és segítőik visszaélésszerűen, a saját meggazdagodásukra használják fel, amely joggal sérti a társadalom és különösen a bűncselekmények áldozatai igazságérzetét, ezért ennek megakadályozása azonnali cselekvést követel."

Pedig Völner Pál államtitkár 2016-os parlamenti felszólalásában azt mondta, hogy mindenkinek jobb lenne, ha elfogadnák a jogszabályt és a károsultak a már meglévő cselekvési terv szerint kapnák a kártérítést, és nem várnánk meg, amíg az strasbourgi bíróság tömegesen elmarasztalná a magyar bíróságokat, a kártérítéseket pedig euróban állapítaná meg.