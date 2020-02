68 éves volt a koronavírus eddigi legfiatalabb áldozata Olaszországban

Az olasz Corriere della Sera nyilvánosságra hozta, hogy kik a koronavírus eddig ismert halálos áldozatai.



Csak ma hárman vesztették életüket Olaszországban a koronavírus-járvány miatt, ezzel hatra nőtt a halottak száma az országban. A legfiatalabb áldozat egy 68 éves nő volt, a legidősebb egy 88 éves férfi, mindketten Lombardiában éltek.

A járvány első áldozata, egy 78 éves, padovai férfi február 21-én hunyt el. Tüdőgyulladással került kórházba, felépülőben volt, amikor pozitív lett a tesztje a vírusra. Sosem járt Kínában, ugyanakkor egy barátja, akivel gyakran jártak ugyanabba a bárba, szintén a fertőzöttek között van.

A legfiatalabb áldozat, egy 68 éves nő onkológiai betegséggel küzdött, és nemrégiben keringési problémákkal is kezelték. Vasárnap hunyt el. A hatodik, 80 éves áldozat Castiglione d’Addából származott, ahol kimondottan magas a fertőzöttek száma. A férfi egy milánói kórházban halt meg, ide egy másik kórházból szállították át, ahol éppen infarktus után lábadozott.

Európában egyre jobban aggódnak a koronavírus olaszországi megjelenése és gyors terjedése miatt, a tőzsdeindexek is zuhanni kezdtek. Hétfő délután jelentették be, hogy a Japán mellett karanténba helyezett hajón dolgozó egyik magyar is elkapta a koronavírust.