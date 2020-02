Zuhannak a tőzsdeindexek a koronavírus miatt

Rosszul indult a kereskedés hétfőn a Wall Streeten, több részvényárfolyam is zuhanásba kezdett, jelezve, hogy a befektetők gazdasági lassulástól tartanak a Kínán kívül is egyre több országot elérő koronavírus-járvány miatt. Az S&P 500 részvényindex 3 százalékot esett a kereskedés megkezdésekor, az európai tőzsdéknek pedig 2016 óta nem volt ilyen rossz napjuk.

Az ázsiai tőzsdék is rosszul teljesítenek, hiszen a kontinensen mér több mint 79 ezer ember betegedett meg, Kína mellett Irán és Dél-Korea is komoly járvánnyal néz szembe, márpedig Kína és Dél-Korea is kulcsfontosságú világkereskedelmi szereplő, nemcsak a gyáraik, hanem a hatalmas kínai felvevőpiac miatt is.

Európában a koronavírus olaszországi megjelenése és gyors terjedése okozott félelmeket.

A tőzsdéken elsősorban a technológiai részvények és a légitársaságok papírjai zuhantak nagyot, előbbiek az ázsiai termelés veszélybe kerülése miatt, utóbbiak pedig azért, mert a járvány miatt korlátozások és általános visszaesés várható a légiforgalomban. Közben a zűrös időszakokban mindig nagyon keresetté váló arany ára hét éves csúcsra ért. (New York Times)