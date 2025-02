Eltemették az auschwitzi ikerkísérletek utolsó magyar túlélőjét, aki nem is volt iker

photo_camera Balra Kun István, jobbra Kun György

Február 5-én, 93 évesen meghalt Kun György gépésztechnikus, az auschwitzi haláltábor dr Mengele vezette ikerkísérleteinek utolsó magyar túlélője, akit az Óbudai zsidótemetőben búcsúztattak el.

Kun, akinek az apja a Zichy grófok Székesfehérvár melletti birtokán volt gazdatiszt, 1932. januárjában született, öccse, István pedig ugyanazon év decemberében. A kis korkülönbség miatt kábé egymagasak voltak és amúgy is rendkívül hasonlítottak egymásra, 12 évvel később ez mentette meg az életüket.

A családot 1944-ben előbb a seregélyesi gettóba, aztán a fehérvári téglagyárba, majd Auschwitz-Birkenauba deportálták. A beérkező szerelvényt fogadó náci tisztek között az ő esetükben is ott állt Mengele, aki németül megkérdezte az édesanyjuktól, hogy ikrek-e. Az anya, bár nem beszélte a nyelvet, ösztönösen bólintott, megmentve ezzel a fiait. Őt a rámpáról egyenesen a gázkamrába küldték.

A két fiút a barakkban regisztrálták, ekkor derült ki a rájuk felügyelő, szintén deportált Spiegel Ernő számára, hogy nem ikrek. Speigel - aki viszont egy ikerpár egyik tagja volt - megmondta nekik, hogy mostantól mindenkinek hazudják ezt, hogy ikrek. Utána is ő vigyázott rájuk, tanította a fiúkat és a tábor felszabadulása után ő hozta őket haza.

A kisfiúkon a náci tudós sorra végezte a kísérleteket. Kun később így emlékezett erre az időszakra:

„Mi ketten különösen féltünk, mivel mi nem voltunk ikrek. És ezt nem is tudták sokan, csak Spiegel, és néhány másik gyerek (…) csak úgy szerepeltetnek minket, mintha azok lennénk. Ezért különösen féltünk… Meg is mondták nekünk, hogy ha kiderül, akkor vége az életünknek. (…) Mindenki félt. Ez a rettegés minden nap bennünk volt, hogy egyszer csak vége, és akkor minket is ugyanúgy elvisznek, mint ahogy viszik a többieket.

1944. telén egy náci belvillongás majdnem az életükbe került, mert Mengele helyettese és vetélytársa, Hinz Thilo egy nap kiválogatta a fiatalabb ikerpárokat és egy barakkba záratta őket, hogy másnap kivégezzék őket. De Spiegel az életét kockáztatva, egy őrt megszólítva sikeresen értesítette Mengelét, aki gyorsan visszaszerezte magának a kísérleti alanyait.

A két testvér végül zsidó árvaházakban nőtt fel. Kun György Magyarországon maradt, előbb Fehérváron, majd Budapesten élt a családjával. Testvére, István 1956-ban kiment Amerikába, de 4 évvel később meghalt.

Idén mutatnak be egy olyan amerikai dokumentumfilmet, ami a testvérpárról és az auschwitzi magyar zsidó ikrek történetét dolgozza fel.

(via Szombat)