Filmforgatás miatt hétvégére lezárják a Lánchidat

Filmforgatás miatt a hétvégén lezárják a Lánchidat, illetve a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és a Jászai Mari tér között – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A lezárás péntek éjféltől hétfő hajnali 4 óráig tart majd.

A közlemény szerint a 16-os, a 105-ös, a 178-as, a 210B és a 216-os autóbuszok módosított útvonalon, az Erzsébet hídon át közlekednek. Budáról Pest felé haladva nem érintik a Széchenyi István tér és a József Nádor tér megállókat. Ideiglenesen a Várkert Bazárnál a villamospótló megállóhelyén, a Döbrentei téren és a Március 15. téren az 5-ös busz, a Ferenciek terén és az Erzsébet téren a 15-ös busz megállóhelyén állnak meg. Buda felé nem marad ki megálló.

A 916-os és a 990-es autóbuszok is az Erzsébet hídon át közlekednek, a Deák Ferenc tér, a Hild tér és a Széchenyi István tér csomópontokat nem érintik. Ideiglenesen a Várkert Bazárnál a villamospótló megállóhelyén, a Döbrentei tér és a Ferenciek tere között az 5-ös busz megállóhelyein állnak meg.

Az előző hetekben is voltak lezárások a hídon, de a Gellért fürdőnél is. Az Index úgy tippeli, a Ponies című sorozatot forgathatják, amely az 1970-es évek Moszkvájában játszódik majd, és CIA-ügynökök is megjelennek majd benne. (via MTI)