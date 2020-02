Kocsis István, a börtönre ítélt egykori MVM-vezér kegyelmet kért Áder Jánostól

Kegyelemet kér a köztársasági elnöktől Kocsis István, a Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt. korábbi vezérigazgatója, akit hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt jogerősen öt év börtönre ítélt a Kúria. Hozzá hasonlóan egykori tanácsadója. Szász András is kegyelmet kért, tudta meg a Népszava a Kaposvári Törvényszéktől.

Áder János hivatala egyelőre nem közölte a döntését hivatalosan, de a Népszava forrásai szerint jó eséllyel el fogják utasítani a kérelmeket.

Kocsis István

Ilyen esetekben a kormányhivatal környezettanulmányt szokott végezni, kikérhetik a szomszédok, családtagok véleményét is az elítélt magatartásával kapcsolatban, bár ennek most nincs nagy jelentősége, mivel nem erőszakos bűncselekményről van szó. Ráadásul bűntársként Kocsis István feleségét is felfüggesztett börtönre ítélték.

Szász Andrásról már a per során azt állította az ügyvédje, hogy betegeskedik, többször kórházi kezelésre hivatkozva nem ment el a tárgyalásra. Azt, hogy kezelhető-e börtönkörülmények közt, orvosszakértő állapítja meg.

De ki is volt valójában Kocsis István? „A magyar gazdaság és politika határvidékének egyik legérdekesebb figurája, a Nagy Túlélő, aki bármilyen kormányt kiszolgált” - írtuk egy korábbi cikkünkben.