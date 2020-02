Vészforgatókönyv Ausztráliában, visszaeső Japánban - napi koronavírusinfó

Továbbra is fokozott készültséget okoz a világban a gyorsan terjedő koronavírus-járvány, ami a kínai Hupej tartományból indult útjára még januárban.

Ausztrália

Csütörtökön Ausztrália kormánya jelentett országos vészhelyzetet, és hirdette meg egy vészforgatókönyv életbe lépését, amellyel megfékezni remélik a koronavírus terjedését a szigetországban- írja a BBC. A terv része többek között, hogy a nem sürgős műtéti beavatkozásokat elhalasztják, ezzel is orvosi személyzetet szabadítva fel a koronavírusos betegek kezelésére. A vészhelyzet másik következménye, hogy a következő időszakban elmaradhatnak tömegesemények: koncertek, sportmérkőzések. Veszélybe került a március 15.-re tervezett Forma 1. Ausztrál Nagydíj megrendezése is- számol be a Guardian.

Ausztrália kormánya még egy héttel meghosszabbította a Kínából érkező külföldiek február elsején elrendelt beutazási tilalmát is. Az országban eddig 23 koronavírusos esetet regisztráltak.

Japán

Közben egy Japánban tapasztalt eset újra bizonyította, hogy ki is újulhat a koronavírus. Néhány kínai eset után ugyanis most a szigetországban történt meg, hogy egy korábban gyógyultnak nyilvánított koronavírusos beteg szervezetében

másodszorra is megjelent a koronavírus

- írja a Guardian.

Egy oszakai, idegenvezetőként dolgozó nő az érintett beteg, akinek a szervezetében január 29-én mutatták ki először a vírust, de a tünetei hamar enyhültek, február elején pedig már negatív lett az eredménye a vírusteszten. Gyógyultan haza is engedték a kórházból. Most azonban újra rosszul lett, torok- és mellkasi fájdalommal ment vissza a kórházba, szerdán pedig megint kimutatták a vírust a szervezetében.

„Elképzelhető, hogy a már egyszer megfertőződött testben alvó állapotban ott marad a vírus, és újra működésbe lép, ha eljut a tüdőbe” - kommentálta az esetet Philip Tierno, a New York-i Egyetem orvosprofesszora.

Közben egy 80 éves japán férfi, az északi Hokkaido szigetéről, belehalt a koronavírusba. Ezzel ő a nyolcadik halálos áldozat az ázsiai szigetországban.

Négy áldozat a Diamond Princess luxushajójáról származik, amit a Jokohama mellett vontak karantén alá február 5-én, miután egy Hongkongban kiszálló utasról kiderült, koronavírus van a szervezetében. A karanténban aztán a vírus az óvintézkedések ellenére is megfékezhetetlenül terjedt.

Erre adott most hivatalos magyarázatot a japán Járványmegelőzési és Járványvédelmi Központ vezetője, Omagari Norio, aki a CNN tájékoztatása szerint azt mondta:

Hibát követtek el, amikor a koronavírus megjelenése után tovább engedték dolgozni a hajó személyzetét, hogy a hajó működőképes maradjon.

Így a személyzet tagjai tovább fertőzték egymást és az elkülönített utasokat. Köztük van az első magyar koronavírus-fertőzött is, a hajón dolgozó magyar férfi. A hajón dolgozó 1045 fős személyzetből legalább 150-en fertőződtek meg, míg a 3700 utasból 555-en kapták el a karantén a fertőzést.

Olaszország

Az észak-olaszországi Lombardia tartomány kormányzója, Attila Fontana egy Facebook-videóban jelentette be, hogy két hétre önként karanténba vonul, miután egy asszisztensénél kimutatták a koronavírust. Olaszországban már 400 körüli esetet tartanak számon, Lombardia a leginkább érintett terület- írja a BBC.

Szintén csütörtöki hír, hogy Romániában is megvan az első fertőzött, egy húsz éves férfi.