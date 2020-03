13 évesnél fiatalabb gyerekek is szedik a Starbucks és a Nespresso kávéját Guatemalában

A Starbucks és a Nestlé tulajdonában álló Nespresso neve is előkerült abban a gyerekmunka-botrányban, melyben kiderült, hogy Guatemalában 13 évesnél is fiatalabb, akár 8 éves gyerekek is dolgoznak szörnyű körülmények között, heti 40 vagy akár 48 órában olyan kávéültetvényeken, ahonnan nagy nemzetközi cégek szerzik be a kávét. A gyerekek teljesítményarányos bért kaptak, attól függött a fizetésük, mennyi kávét szedtek, ehhez pedig zsákokat kaptak, akár 45 kilósakat is. Az ügyet felderítő brit Channel 4 Dispatches című műsorában azt mondták, a gyerekek naponta alig keresnek többet, mint amiből a Starbucksban egy lattéra futná.

A helyzet a műsorban bemutatottnál sokkal súlyosabb lehet a valóságban, a Dispaches stábja ugyanis 12 kávéfarmot keresett fel (ebből 7 a Nespressóhoz, 5 a Starbuckshoz kötődik), és mindegyik farmon találtak gyerekmunkásokat.

George Clooney, aki a Nespresso reklámarca is, méltatta a botrányt kirobbantó riportereket a munkájukért, és elszomorítónak nevezte az ügyet. (Guardian)