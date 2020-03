A sokak által Hitler pápájának tartott XII. Piusz pápaságáról szóló dokumentumokat tett elérhetővé a Vatikán

XII. Piusz 1939 és 1958 között volt római pápa, és a legtöbben arról ismerik, hogy tanácsadói bátorítása ellenére sem emelt soha nyíltan szót a náci Németország vagy az olasz fasizmus bűnei ellen, és a Holokausztról sem beszélt, holott minden bizonnyal tudott a megsemmisítőtáborok létezéséről is. XII. Piuszról még egy megosztó életrajzi könyv is készült 1999-ben Hitler pápája címmel, amiben John Cornwell brit újságíró is ezeket a vádakat visszhangozza, egyenesen Hitler bábjának nevezi az egyházfőt.

XII. Piusz Urbi and Orbi áldást mond a római Szent Péter téren 1950-ben Fotó: Albert Harlingue/Roger-Viollet

I. Ferenc pápa tavaly azt mondta, az egyház nem fél a történelemtől, és ígéretet tett a Vatikáni Levéltár bizonyos elzárt részeinek fokozatos megnyitására is. A XII. Piusz pápasága alatt keletkezett dokumentumok most válnak kutathatóvá, és a Vatikán azt reméli, ezzel tisztázódik majd a pápa neve, akinek eddig azt hozták fel a védelmére, hogy tudta, ha kritizálja Hitlert, azzal papok és apácák életét és az egyházat magát is veszélybe sodorhatja, nem is beszélve egyházi személyek Európa-szerte végzett zsidómentő tevékenységéről.

A dokumentumokhoz több mint 150 szakértő kért hozzáférését, de a levéltárban egyszerre csak 60 fő kutathat. A levéltár vezetője szerint a XII. Piusszal kapcsolatos dokumentumokba először a római zsidó közösség képviselői, az amerikai Holokauszt Múzeum és az izraeli Jad Vasem, azaz a Holokauszt Áldozatainak és Hőseinek Izraeli Emlékhatóságának képviselői tekinthetnek bele. A több millió oldalnyi iratanyag feldolgozása várhatóan éveket vesz majd igénybe. (Guardian)