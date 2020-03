Nem nyitott ki a Louvre, a brit egészségügyi miniszter szerint az sem kizárt, hogy városokat zárnak majd le

Franciaország

Nem nyitott ki vasárnap reggel a párizsi Louvre, a világ leglátogatottabb múzeuma, mert a koronavírus-fertőzéstől félő alkalmazottak rendkívüli tanácskozásra gyűltek össze.

Az előre be nem jelentett zárva tartás miatt mérgelődő látogatók hosszú sorai kígyóztak vasárnap a múzeum bejárata előtt arra várva, hogy véget érjen a dolgozók tanácskozása. Egyelőre nem tudni, hogy mikor nyit ki újra a Louvre. A múzeum alkalmazottainak képviselője telefonon azt mondta az AP-nek, hogy a dolgozók nagyon aggódnak a járvány miatt, mert az egész világból nagy számban érkeznek látogatók a Louvre-ba.

Az alkalmazottak azt követelik, hogy a látogatókat vessék alá egészségügyi szűrésnek a dolgozók védelme céljából, ha pedig előfordulnak fertőzések, a múzeumot zárják be. A dolgozók kértek szájmaszkot is, de eddig csak kézfertőtlenítőt kaptak - mondta múzeum munkavállalóinak szóvivője.

A Louvre alkalmazottai vasárnap egymás közt vitatták meg a helyzetet, hétfőn pedig a vezetőséggel tartanak válságtanácskozást. Egyes alkalmazottak nem hajlandók felvenni a munkát a fertőzéstől való félelmükben.

A szószóló szerint a kormány szombati intézkedése, amellyel betiltotta az 5000 fősnél nagyobb zárt rendezvényeket, csak tovább növelte a múzeumi alkalmazottak félelmeit, mert a Louvre naponta látogatók tízezreit fogadja. Az alkalmazottak félelmeit tetézte, hogy ezekben a napokban épp olasz múzeumi emberek tartózkodnak a Louvre-ben, hogy becsomagolják és hazavigyék a nagyszabású Leonardo da Vinci-kiállításra kölcsönadott műveket.

Nagy-Britannia

Nem kizárt az sem, hogy Nagy-Britanniában is egész városokat zárjanak le a vírus elleni védekezés jegyében, ahogyan Kínában is tették - legalábbis ez derült ki a Guardian szerint Matt Hancock egészségügyi miniszter egyik vasárnapi interjújából. Ebben a miniszter azt mondta, a városok lezárása valóban komoly gazdasági és társadalmi következményekkel járna, de semmilyen intézkedést nem lehet kizárni a jelenlegi helyzetben. Az ugyanis szintén tény, hogy Kínában a fertőzött városok lezárása valóban komoly akadályokat gördített a vírus terjedése elé.

Hancock arról is beszélt, hogy a kormányzatnak megvannak a tervei arra is, hogy ha a helyzet úgy kívánja, behívják dolgozni a nyugdíjazott ápolókat és orvosokat is.

A miniszter szerint ugyanakkor nincs ok a pánikra, a kormány figyelemmel kíséri a helyzetet. Hancock nem javasolta azt sem, hogy iskolákat zárjanak be, szerinte erre maximum akkor lehet szükség, ha az adott iskolában regisztráltak már megbetegedést. A kormány minden lehetséges óvintézkedést megvizsgál, elképzelhető, hogy a franciaországihoz hasonló gyülekezési korlátozásokat is bevezetnek.

Nagy-Britanniában csak vasárnap 12 új fertőzöttet találtak, ezzel pedig 35-re emelkedett a betegek száma.

Dél-Korea

Közben a szöuli önkormányzat arra kérte a dél-koreai állami ügyészséget, hogy emeljenek vádat gyilkosság miatt a Shincheonji Church of Jesus nevű keresztény szekta vezetői ellen. Jórészt ez a szekta felel azért, hogy Kínán kívül (a hivatalos számok alapján) Dél-Koreában a legnagyobb a Vuhan-vírus fertőzöttjeinek száma, hiszen a szekta tagjai a múlt hónapban Daegu városban megfertőzték egymást, majd szétszórták a kórt az egész országban.

A szekta vezetőit most azért akarják vád alá vonni, mert a hatóságok szerint titkolták az egyház bizonyos tagjainak személyazonosságát, így a járványügyi szakemberek nem tudták időben megtalálni és elkülöníteni őket - írja a BBC.