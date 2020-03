Weinstein egy kórházi szobában ül, a falakat bámulja

Harvey Weinstein jelenleg egy New York-i kórházban tartózkodik, őrizet alatt - mondta a filmproducer szóvivője az amerikai sajtónak. A producert a héten mondta ki bűnösnek az esküdtszék nemi erőszak vádjában, New York-i tárgyalásán így már csak a bíró ítélethirdetésére kell várni. Ez március közepén esedékes és a 67 éves producer akár 29 év börtönt is kaphat, ráadásul Kaliforniában is folyamatban van ellene egy eljárás.

Az esküdtek döntésének kihirdetése után Weinsteint őrizetbe is vették, de a börtönbeszállítás közben rosszul lett, mellkasi fájdalmakra panaszkodott, ezért a New York-i Bellevue kórházba vitték. Ez az intézmény eleve elítélteknek van fenntartva, Weinstein jelenleg is itt van egy őrzött szobában. Szóvivője szerint nagyon összetörte az esküdtek döntése, „nagyon mélyen van”. A szóvivő szerint a producer nem szeret egyedül maradni a cellájában, amikor nincs vele senki, órákon át csak a falakat bámulja. (Reuters)