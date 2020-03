Bernie Sanders miatt szétesett a Public Enemy

Politikai okokból, egy idős fehér férfi miatt bomlott fel a hip-hop történetének egyik legfontosabb, legdühösebb és legpolitkusabb fekete együttese, a Public Enemy.



A Pitchforknak küldött közleményében jelentette be ma a Public Enemy, hogy

"A Public Enemy és a Public Enemy Radio Flavor Flav nélkül folytatják. Köszönjük a munkával töltött éveit és minden jót kívánunk neki."

A szakítás előzménye, hogy Flavor Flav ügyvédje két nappal ezelőtt levélben próbálta megakadályozni, hogy a rapper képével reklámozzanak egy olyan vasárnapi Los Angeles-i Sanders-kampányeseményt, amin fellépett a Public Enemy. Az ellen is tiltakoztak, hogy Sanders azzal kampányoljon, hogy a Public Enemy támogatja őt, miközben az ügyvéd szerint az együttesből csak Chuck D. sandersista, Flavor Flav nem.

Flavor Flav tiltakozása azért volt nehezen érthető, mert a demokrata elnökjelölt úgy reklámozta az eseményt, hogy azon a Public Enemy Radio nevű formáció lép majd fel. Ez a PE olyan felállása, amiben nincs benne Flavor Flav. Az is igaz viszont, hogy a plakátokon szándékosan bolhabetűkkel írták a "radio" szót.



Itt a video az eseményről:

Az ügyvédi levélre Chuck D. szombaton kifejezetten éles hangnemben reagált azzal, hogy Flavor Flav csak pénzért táncol, jótékonyságból nem akar fellépni, majd megfenyegette zenésztársát, akivel 37 éve együtt rappelnek, hogy egy éve van arra, hogy összeszedje magát vagy kirúgja.



A szócsatába Chuck D. ügyvédje akkor azzal szállt be, hogy ügyfele jogi szempontból bármikor egymaga is felléphetne Public Enemy néven, hiszen ő a védjegy egyedüli tulajdonosa, aki saját kezűleg rajzolta meg a logót is a nyolcvanas években és aki a legtöbb számot is egymaga írta, beleértve Flavor Flav legendás szövegeit.

A helyzet két nap alatt jócskán eszkalálódhatott, hiszen egy év helyett 48 órán belül kirúgták a legendát.

Úgyhogy többet nem lesz ilyen: