Évtizedeken át vágta ki egy nő Írországban a telepített fákat, hogy őshonos fajokat ültessen a helyükre

A walesi Sioned Jones 1987-ben költözött az írországi Cork nyugati részén fekvő Bantry közelébe. A biokémikus végzettségű Jones, aki korábban foglalkozott már gazdálkodással és erdészettel is, új otthonában zöldségeket és gyógynövényeket kezdett termeszteni, hamar kiismerte magát a környék élővilágában. Hogy aztán pár évvel később aztt vegye észre, hogy újonnan megismert környezete veszélybe került.

Az otthona melletti területen az állami erdészeti vállalat, a Coillte elkezdett szitka lucokat telepíteni 1995-ben. A szitka luc nem őshonos Írországban, és Jones attól félt, hogy az invazív faj fenyegetést jelenthet a környék biológiai sokszínűségére.

A walesi nagymama ezért fogta a láncfűrészét, és elkezdte kivágni a frissen telepített fákat. A kivágott fák helyére pedig őshonos lomblevelű fajokat ültetett: többek között nyírfát, tölgyet és égert. Ez a gerillaerdősítési projektje több mint 20 éven át zajlott, mire a hatóságok elkapták és bíróság elé állították.

Jones ügyében pénteken tanácskozott a bíróság Cork városában, és végül a bíró, Seán Ó Donnabháin arra jutott, hogy a 61 éves nő bűnös ugyan abban, hogy 500 euró értékben lopott fát az állami erdőből (hiszen a kivágott fákat Jones időnként magával is vitte), ugyanakkor a súlyosabb vádpontban, amely 500 luc megrongálásáról szól, már nem bűnös. A konkrét büntetés kiszabása csak októberben várható.

Jones az ítélet után arról beszélt a Guardian újságírójának, hogy az állampolgároknak kötelességük megvédeni a környezetet és a biodiverzitást, és hogy ő csak a biológiai sokféleség fenntartása érdekében járt el, amit fenyegetett a luc. Elmondása szerint már rögtön 1995-ben akcióhoz látott, és elsőnek azokat a fákat kezdte el kivágni, melyek árnyékot vetettek a környék fekete áfonya bokraira. Mint mondta, a helyi növényfajok mellett féltette a kútjának a vízkészletét is, mellette pedig attól tartott, hogy ha a növények eltűnnek, eltűnnek majd a rovarok is, és idővel az egész ökoszisztéma összeömlik.

Akcióját senki nem vette észre, így egyre bátrabb lett: kézi fűrészét idővel például lecserélte egy láncfűrészre. Végül ez lett a veszte is, később pont emiatt bukott le. Összesen 250 fát vágott ki, 250 további lucot pedig a kéreg közelében egy metszéssel sebzett meg, melytől ezek a fák lassan elhaltak. A kivágott fák közül volt, amit ott hagyott, hogy természetes védelmet biztosítsanak a helyükre ültetett lomblevelű fáknak, volt pedig, amit egyszerűen hazavitt és eltüzelt.

A Coillte illetékesei csak hosszú évekkel később, 2018 decemberében vették észre, hogy engedély nélküli ritkítás zajlik az állami telepen. A rendőrség onnantól kezdve nagyon gyorsan, pár órával később elő is állította Jonest, aki autójában ülve, egy láncfűrésszel felszerelkezve járta éppen a telepet. A nő azonnal bevallott mindent.



Az ügyészség azzal érvelt a bíróság előtt, hogy az Egyesült Államokból származó szitka luc fontos szereplője az ország újraerdősítési programjának: a gyorsan növő fából a becslések szerint ma már több mint 30 millió egyed él az országban, főleg egykori mezőgazdasági területek, illetve vadnövényes területek helyén. A vád képviselői a lucok szénelnyelő képességét emelték ki, illetve azt, hogy a faanyagot sok mindenre, például bútorkészítésre lehet felhasználni.

A faültetések ellenzői szerint viszont a hasonló monokultúrák nemcsak a tájat teszik tönkre, de veszedelmesek a biodiverzitásra is. Országszerte zajlottak már tiltakozások a hasonló faültetések ellen, de nem sokan voltak annyira radikálisak, mint Jones. Nem véletlen, hogy a klímaaktvisitákat tömörítő Extinction Rebellion is kiállt a nő mellett, a tárgyalás alatt szimpátiatüntetést is tartottak mellette.

A bíró amúgy nem fogadta el Jones védekezését, hogy ő a természet védelmezője lenne, mivel szerinte ezt nehéz elképzelni valakiről, akinek az egyik kezében láncfűrész, a másikban pedig tüzelésre szánt fa van. Az októberi ítélethozatalnak az is feltétele, hogy Jones addig nem vághat ki több fát a Coillte területéről.

A vállalat közleménye szerint ők 90 ezer hektáron ültetnek őshonos, lombhullató fákat,és a jövőben is sokat fognak tenni azért, hogy fenntartsák a biológiailag sokféle élőhelyeket.