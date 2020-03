Nyálból is kimutatható a koronavírus, állítja egy friss kutatás

Egy hongkongi kutatócsoport eredményei alapján úgy tűnik, az ember nyálából is kimutatható az új típusú koronavírus, ami jelentősen megkönnyítheti a fertőzöttek kiszűrését, írja a healio.com

„A nyálmintákat könnyű beszerezni, elég megkérni a pácienseket, hogy köpjenek egy steril üvegbe” - írja a Clinical Infectious Diseases című folyóiratban megjelent tanulmány, amit Kelvin Kai-Wang To és a Hongkongi Egyetem más mikrobiológusai jegyeznek. Az eredmény azért is lelkesítő, mert azt jelenti, hogy a koronavírus sokkal kisebb eséllyel fertőzi meg az egészségügyi dolgozókat, mintha mondjuk vérvétellel kellene elvégezni a teszteket.