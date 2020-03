18 halott egy brazíliai hajóbalesetben

Legalább 18 ember vesztette életét Brazília északi részén, Amapá államban egy hajóbalesetben. Az Amazonas egyik mellékfolyóján, a Jarin borult fel az Anna Karolin III nevű hajó, amiről utaslista híján azt se tudják, hogy hányan lehettek a fedélzetén. A hírek szerint több tucatnyian.

Eddig annyi biztos, hogy legalább 18 utas az életét vesztette, míg 46-ot kimentettek. Még mintegy harminc eltűntet keresnek.

A hajó péntek délután indult el az Amapá államban található Macapá városából Santarémba, Pará államba.

Vanderleia Monteiro, az egyik túlélő beszámolója szerint az Anna Karoline III akkor került bajba, amikor egy másik hajó akart kikötni mellettük. Az Anna Karoline III néhány másodperc alatt felborult. Monteiro férjével és 11 éves fiával megmenekült. "Az egyik ablakon keresztül jutottunk ki, és a hajó oldalfala mentén himbálóztunk, amikor felborult. Olyan volt, mint egy filmben" - nyilatkozta a G1 hírportálnak.

A mentési munkálatokban helikoptereket, repülőket és búvárokat is bevetettek, és a brazil hadsereg ötven katonáját is mozgósították. Tisztségviselők szerint a baleset helyszíne egy nehezen megközelíthető térségben van. A mentőhelikoptereknek kilenc órába telt, míg a térséget elérték. (Via MTI)