Medditerrán ciklon vonul át az országon

Jó reggelt kívánok, eső kopogására ébredhettem az ablakon. Időjárásunkat ma az ország fölött átvonuló mediterrán ciklon alakítja, ez azonban nem meleget, hanem csapadékot hoz.

Az ország hőmérsékletileg két részre szakad. A Tiszántúlon akár még 18-19 fok is lehet, az ország másik felében, Sopron környékén jó, ha 10 lesz. Az viszont legalább már elég hamar! Délelőtt Sopron és Győr környékén 8-9, a Dunántúl északi részén 10-12, a Dél-Dunántúlon akár 14-15 fok is lehet.

Az északi hegyvidékeken 6-8, az Alföldön 15-16 fok várható délelőtt. Illetve a Dunántúlon délután is, ott számottevő felmelegedésre a ciklon frontvonalában nem nagyon számíthatnak. Az ország keleti felében azonban akár 18 fokig is melegedhet, és ott szórványos napsütés mellett zivatarok is kialakulhatnak a záporok mellett.

Záporokon túl lassú, csendes esőre is számíthatunk, Budapesten például ez lesz a jellemző, az előrejelzések alapján lényegében egész nap változó intenzitással esni fog.