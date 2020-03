Orbán: Csak azt tudom mondani a magyaroknak, hogy csak semmi lazaság

"Van egy nemzetközileg akkreditált rabolunk laborunk, és néhány órán belül képesek vagyunk megállapítani a fertőzést. A határátkelőhelyeket ellenőrizzük, és folyamatosan szűrjük az átlépőket," mondta a koronavírus-helyzetről a magyar miniszterelnök Prágában a V4-es kormányfők találkozója után tartott sajtótájékoztatón. Orbán Viktor amúgy nem mondott igazat, a határátkelőhelyeket a magyar hatóságok nem szűrik folyamatosan, csak a repülőtereken van ellenőrzés, ott is csak bizonyos területekről érkező járatok utasait vizsgálják.

"Van itt egy különbség az országok karakterében: a lengyelek, a csehek és a szlovákok is északra vannak tőlünk. Karakterükben fegyelmezettebbek, mint mi magyarok vagyunk. Nálunk van egy kis ilyen délies könnyelműség. Most csak azt tudom mondani a magyaroknak, hogy csak semmi lazaság, mert most azon múlik minden, hogy milyen fegyelmezettek leszünk,"