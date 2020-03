Őrizetbe vették Ronaldinhót Paraguayban

Szerdán este a paraguayi hatóságok őrizetbe vették Ronaldinhót és testvérét, Roberto de Assis Moreirát. A gyanú szerint a brazilok hamis okmányokkal jutottak be az országba.

Fotó: NORBERTO DUARTE/AFP

Ronaldinho útlevelét 2018-ban vonták be, mert a testvérével együtt több mint 2 millió eurónak megfelelő összeggel tartoznak a brazil államnak. A 2005-ben Aranylabdát nyerő volt labdarúgó egyébként szerda reggel érkezett meg Paraguayba egy gyerekeknek szóló jótékonysági program, illetve könyve népszerűsítése miatt, egyelőre vizsgálják, ki engedte be őket Paraguayba hamis okmányokkal.

Fotó: NORBERTO DUARTE/AFP

A focista és testvére csütörtökön tesznek majd vallomást. (Nemzeti Sport)

Ronaldinho egyébként 2019 decemberében Magyarországon is járt, a Teqball világbajnokság díszvendégeként, ha tényleg 2018-ban vonták be az útlevelét, akkor sanszos, hogy ide is hamis iratokkal érkezett.