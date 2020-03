Ilyen se volt még: a Miniszterelnökség egyik épületében avatott kápolnát Erdő Péter

Magyarország szekuláris ország - szögezte le korábban még Azbej Tristan is, de úgy tűnik, a kormány szabadon értelmezi az állam és egyház szétválasztásának elvét.

Szombaton ugyanis a Miniszterelnökség egyik épületében, közelebbről egy Naphegy téri villában, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkárságon szentelt fel kápolnát Erdő Péter bíboros.

Erdő Péter celebrál Fotó: Facebook/Azbej Tristan

A közösségnek széles körben átérzett és elfogadott világnézeti alapokra van szüksége - jelentette ki a Szent Istvánról elnevezett kápolna szentelésén az esztergom-budapesti érsek. Hozzátette: van értelme annak, hogy külön áldással „szakítsunk ki egy darabot” a profán térből az imádság és az istentisztelet számára. „Amikor belépünk a templomba vagy a kápolnába, szent helyre érkezünk” - mondta az MTI tudósítása szerint, és azt kívánta a hívőknek, hogy örömmel vegyenek részt a kápolna istentiszteletein, térjenek be csendben imádkozni, és merítsenek erőt a Jézussal való találkozásból.

Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára a szentmise után az MTI-nek azt mondta: először szenteltek katolikus kápolnát minisztériumi épületben.

Az államtitkár imádkozik Fotó: Facebook/Azbej Tristan

A kápolnát olyan ökumenikus szakrális térnek nevezte, ahol ortodoxok is misézhetnek és a protestánsok is tarthatnak istentiszteleteket. Az államtitkár arról is tájékoztatott, hogy a világ üldözött keresztény közösségei számos kegytárgyat, ereklyét, liturgiához szükséges eszközt adományoztak a kápolnának. Köztük a libanoni maronita egyház Szent Charbel, az örmények pedig Ignatius Maloyan ereklyéjét ajánlották fel.